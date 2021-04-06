Обыски в ОАСК подтверждает НАБУ, Вовк ожидает от детективов «фантастику». Фото: Українські новини

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении «на горячем» двух адвокатов.

Адвокаты обещали за 100 тыс. долл. через председателя Окружного административного суда Киева решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК.

Пока вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия, — отметили в ведомстве.

В то же время сам Павел Вовк прокомментировал обыски в ОАСК на своей странице в Facebook.

Я понимаю, в это трудно поверить, но… в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был «захват власти», то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное, — написал он.



Напомним, ранее журналист Сергей Лещенко рассказал, что родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова задержало НАБУ при получении взятки 100 тыс. долл. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.