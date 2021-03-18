Дело «пленок ОАСК» завершило расследовать НАБУ

https://racurs.ua/n151902-delo-plenok-oask-zavershilo-rassledovat-nabu-chto-dalshe.html

Ракурс

Дело о записях в кабинетах судей Окружного административного суда Киева завершило расследовать Антикоррупционное бюро.

Речь идет о фактах совершения попыток захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием руководителем и судьями ОАСК.

Следствие завершено и 17 марта подозреваемым открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

В НАБУ напомнили, что среди подозреваемых — председатель ОАСК Вовк, два его заместителя, четверо судей, председатель Государственной судебной администрации Украины, двое адвокатов.

Детективы считают, что эти 11 человек хотели захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

«Ракурс» сообщал, что 17 марта следственный судья антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продолжать следствие по делу ОАСК. Вчера официально был последний день для расследования. До конца суток у НАБУ и САП был срок для принятия таких решений:

завершить расследование без ключевых экспертиз по записях и передать дело в суд в таком состоянии;

закрыть дело из-за истечения срока на расследование.

Интересно, что именно 17 марта Высший совет правосудия объявил дисциплинарное взыскание Бицюку, ранее разрешил привод Вовка в суд.

Детективы НАБУ и прокуроры САП настаивали на необходимости продления сроков расследования. Объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тыс. часов.

Напомним, что НАБУ 17 июля 2020 года провело обыски в Окружном административном суде Киева и заявило о вручении подозрения председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблов и еще пяти судьям.

В ОАСК заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку все они находятся в отпусках.

НАБУ несколько раз объявляло в розыск Вовка. Тот отвергает все обвинения и не является на судебные заседания. Для того, чтобы вручить повестку Вовку с вызовом на судебное заседание 5 января, НАБУ пришлось провести спецоперацию под Киевом 24 декабря 2020 года. Но на суд подозреваемый так и не появился.