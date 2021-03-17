ВАКС отказался продолжать следствие по делу «пленок Вовка». Фото: slovoidilo.ua

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Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в продолжении следствия по делу «пленок Вовка».

ВАКС не продлил срок досудебного расследования в деле по подозрению председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, его заместителей Евгения Аблова и Владимира Келеберды, судей ОАСК, а также других лиц в создании преступной организации. Такое решение 17 марта принял следственный судья Антикорсуда Андрей Бицюк, сообщает «Слово и дело».

Отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под № 52019000000000522 (дело ОАСК). Определение обжалованию не подлежит, — отметил судья.

Ранее ВАКС продлевал срок следствия по делу до 17 марта. Теперь должны объявить конечное решение — завершить расследование или закрыть дело.

Как известно, НАБУ подозревает 12 человек, в том числе председателя ОАСК Павла Вовка и экс-руководителя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием.

Напомним, 17 марта Высший совет правосудия привлек к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка, который ведет дело против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. К Бицюку Первая дисциплинарная палата ВРП применила предупреждения, хотя докладчик по делу выступал за выговор с лишением доплат в месяц.