ВАКС відмовився продовжувати слідство у справі «плівок Вовка». Фото: slovoidilo.ua

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Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ у продовженні слідства у справі щодо «плівок Вовка».

ВАКС не продовжив строк досудового розслідування у справі за підозрою голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, суддів ОАСК, а також інших осіб у створенні злочинної організації. Таке рішення 17 березня ухвалив слідчий суддя Антикорсуду Андрій Біцюк, повідомляє «Слово і діло».

Відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 52019000000000522 (справа ОАСК). Ухвала оскарженню не підлягає, — зазначив суддя.

Раніше ВАКС продовжував строк слідства у справі до 17 березня. Тепер мають оголосити кінцеве рішення — завершити розслідування або закрити справу.

Як відомо, НАБУ підозрює 12 осіб, зокрема голову ОАСК Павла Вовка та екс-керівника Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

Нагадаємо, 17 березня Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка, який веде справу проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. До Біцюка Перша дисциплінарна палата ВРП застосувала попередження, хоча доповідач у справі виступав за догану із позбавленням доплат на місяць.