Провадження щодо судді Вовка ВАКС призупинив до його розшуку

https://racurs.ua/ua/n151747-zapobijnyy-zahid-vovku-vaks-obyratyme-koly-suddya-znaydetsya.html

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Провадження щодо очільника Павла Вовка, очільника Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), призупинив Антикорупційний суд.

Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк призупинив провадження щодо обрання запобіжного заходу Вовку. Він ухвалив таке рішення, доки триватиме фактичний розшук судді, підозрюваного у створенні злочинної організації і захопленні влади.

Очільник ОАСК Вовк вже упродовж шести засідань переховується від детективів НАБУ і суду. Його нібито немає ні на роботі, ні вдома. Сьогодні адвокат підозрюваного Вовка хотів відвести суддю Біцюка від справи, але йому відмовлено.

Про перипетії засідання ВАКС повідомило «Суспільне» з посиланням на керівника відділу комунікації Вищого адміністративного суду Олесю Чемерис.

У вівторок, 16 березня, у ВАКС суддя Біцюк розгляне питання про продовження строків розслідування справи ОАСК.

Востаннє Вовк не прийшов до ВАКС 9 березня. Його та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.