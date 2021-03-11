Як прослуховували кабінет судді Вовка, розповів звинувачуваний в організації вбивства СБУшник

Нескоромний розповів про встановлення «прослушки» в кабінеті голови ОАСК, фото: Anvictory.org

https://racurs.ua/ua/n151570-yak-prosluhovuvaly-kabinet-suddi-vovka-rozpoviv-zvynuvachuvanyy-v-organizaciyi-vbyvstva-sbushnyk.html

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Дмитро Нескоромний, колишній заступник голови СБУ, якого звинувачують в організації вбивства колеги, розповів про те, як встановлювали прослуховування в кабінеті очільника Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

За словами Нескоромного, його відомство допомагало встановлювати відповідну техніку без рішення суду. Про це Нескоромний заявив в інтерв’ю виданню «The Бабель».

Причина — вказівка Порошенка (екс-президента Петра Порошенка — ред.). Вовк втратив довіру президента, і той дав команду щось із ним зробити, — зазначив Нескоромний.

Нескоромний зазначає, що встановлення «прослушки» здійснювали у січні 2019 року — в розпал президентських виборів.

Вовк відмовлявся виконувати якісь команди Банкової щодо виборів, — заявив екс-заступник голови СБУ.

Вже після фактичного встановлення обладнання «прослушку» легалізували рішенням Деснянського суду Чернігова, заявив Нескоромний.

Втім, запевняє Нескоромний, Вовк «дуже хитрий і обережний», тому «прослушка» не зафіксувала ні фактів отримання чи передачі грошей суддям ОАСК, ні «договорняків» з Богданом, ні спілкування з Ігорем Коломойським щодо «ПриватБанку».

Тому операція була визнана неуспішною, — зазначив він.

У всіх цих записах немає складу злочину та доказів, а тому правоохоронці не зможуть довести провину Вовка, запевняє екс-заступник голови СБУ. Однак авторитет йому, вважає Нескоромний, цими плівками все ж зіпсували.