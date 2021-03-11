Как прослушивали кабинет судьи Вовка, рассказал обвиняемый в организации убийства СБУшник

Нескоромный рассказал об установлении «прослушки» в кабинете председателя ОАСК, фото: Anvictory.org

https://racurs.ua/n151570-kak-proslushivali-kabinet-sudi-vovka-rasskazal-obvinyaemyy-v-organizacii-ubiystva-sbushnik.html

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Дмитрий Нескоромный, бывший заместитель председателя СБУ, которого обвиняют в организации убийства коллеги, рассказал о том, как устанавливали прослушивание в кабинете главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

По словам Нескоромная, его ведомство помогало устанавливать соответствующую технику без решения суда. Об этом Нескоромный заявил в интервью изданию «The Бабель».

Причина — указание Порошенко (экс-президента Петра Порошенко — ред.). Вовк потерял доверие президента, и тот дал команду что-то с ним сделать, — отметил Нескоромный.

Нескоромный отмечает, что установление «прослушки» осуществляли в января 2019 года — в разгар президентских выборов.

Вовк отказывался выполнять какие-то команды Банковой по выборам, — заявил экс-заместитель главы СБУ.

Уже после фактического установления оборудования «прослушку» легализовали решением Деснянского суда Чернигова, заявил Нескоромный.

Впрочем, уверяет Нескоромный, Вовк «очень хитрый и осторожный», поэтому «прослушка» не зафиксировала ни фактов получения или передачи денег судьям ОАСК, ни «договорняков» с Богданом, ни общения с Игорем Коломойским по «ПриватБанку».

Поэтому операция была признана неудачной, — отметил он.

Во всех этих записях нет состава преступления и доказательств, а поэтому правоохранители не могут доказать вину Вовка, уверяет экс-заместитель главы СБУ. Однако авторитет ему, считает Нескоромный, этими пленками все же испортили.