Нескоромный рассказал о доказательствах сотрудничества Ермака и Баканова с РФ

https://racurs.ua/n151569-neskoromnyy-rasskazal-o-dokazatelstvah-sotrudnichestva-ermaka-i-bakanova-s-rf.html

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Дмитрий Нескоромный, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, который руководил Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, рассказал о якобы прямых доказательствах сотрудничества главы Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова с Россией.

Да, они (доказательства — ред.) есть… В отношении одного из них есть прямые доказательства сотрудничества с РФ, — заявил Нескоромный в интервью «Бабелю».

Уточнить, о каких конкретно доказательствах идет речь, бывший топ-чиновник СБУ отказался.

Напомним, в конце января СБУ задержала своего сотрудника Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства коллеги — начальника главка внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Впоследствии у Баканова назвали организатором преступления Нескоромного. Сам экс-СБУшник все обвинения отвергает и заявляет о «провокации».

9 февраля Нескоромный в видеообращении сообщил, что его объявили в международный розыск. Также бывший сотрудник СБУ уверяет, что получил личные гарантии безопасности для себя и семьи от Владимира Зеленского.

Отметим, ранее дело о заказном убийстве в СБУ прокомментировал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он также рассказал о роли экс-прокурора Константина Кулика, который сейчас находится под санкциями США, в этом деле, и о визите к президенту Зеленскому подозреваемого по делу Нескоромного.