Министр социальной политики Марина Лазебная. Фото: СІД

https://racurs.ua/n151568-komu-otkajut-v-subsidii-na-oplatu-kommunalki-razyasnenie-ministra.html

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Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут не предоставить целому ряду категорий граждан.

В частности, отказ получат арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду и люди, которые совершили одноразовую покупку стоимостью свыше 50 тыс. грн. Без субсидии останутся и украинцы, которые в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью свыше 50 тыс. грн. Это и касается и владельцев автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет (кроме мопедов и транспорта, предоставленного органами соцзащиты), должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые имеют неуплату свыше 340 грн. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью изданию «Факты».

По ее словам, не назначают субсидию, если в составе домохозяйства есть совершеннолетние, которые более трех месяцев в пределах периода, за который рассчитываются доходы для назначения субсидии, не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства там. Исключение — люди за границей, ухаживающие за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, или находящиеся в служебных командировках, лечатся или учатся.

Отказ по субсидии ждет и граждан, если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. м — для индивидуальных домов. При этом ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых проживают три и более ребенка, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство.

Не предусматривается субсидия и в том случае, если кто-то из домохозяйства не платит алименты более трех месяцев. Это ограничение не применяют к должникам с алкогольной и наркотической зависимостью, отстраненных от работы в рамках уголовного производства, тех, кто находится под домашним арестом, под стражей или безвестно отсутствуют.

При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья действительно нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия. В таких случаях помощь может назначаться по решению комиссий, образованных районными администрациями или исполнительными органами местной власти, на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания, — отметила Лазебная.



Также чиновник добавила, что по решению комиссии на основании акта может назначаться субсидия, если у трудоспособных доходы меньше минимальной зарплаты, есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. В городах областного значения комиссия имеет право назначить субсидию при отсутствии доходов у человека из состава домохозяйства лишь в том случае, если ним было уплачено ЕСВ в размере не менее минимального в течение двух месяцев подряд перед обращением за субсидией.

Напомним, в Министерстве социальной политики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине. Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, а на выплаты нужно увеличить финансирование примерно на 10 млрд грн.