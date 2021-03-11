Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Фото: СІД

https://racurs.ua/ua/n151568-komu-vidmovlyat-u-subsydiyi-na-oplatu-komunalky-roz-yasnennya-ministra.html

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Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть не надати цілій низці категорій осіб.

Зокрема, відмову отримають орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду та люди, які здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тис. грн. Без субсидії залишаться й українці, які впродовж року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тис. грн. Це й стосується й власників автівок, з дня випуску яких пройшло менше п`яти років (крім мопедів та транспорту, наданого органами соцзахисту), боржників з оплати житлово-комунальних послуг, які мають несплату понад 340 грн. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв’ю виданню «Факти».

За її словами, не призначають субсидію, коли у складі домогосподарства є повнолітні, які понад три місяці в межах періоду, за який розраховуються доходи для призначення субсидії, не сплачували мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування там. Виняток — люди за кордоном доглядають дитину до досягнення нею трирічного віку, перебувають у службових відрядженнях, лікуються або навчаються.

Відмова з субсидії чекає й на громадян, коли опалювальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м — для індивідуальних будинків. При цьому обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Не передбачається субсидія й у тому випадку, якщо хтось із домогосподарства не сплачує аліменти понад три місяці. Це обмеження не застосовують до боржників з алкогольною та наркотичною залежністю, відсторонених від роботи в рамках кримінального провадження, тих, хто знаходиться під домашнім арештом, під вартою або безвісно відсутні.

При цьому ми розуміємо, що все багатоманіття життєвих ситуацій передбачити на рівні нормативного акту неможливо. І можуть бути індивідуальні випадки, коли родина справді потребує допомоги в оплаті ЖКП, але за деякими формальними критеріями є перешкоди. У таких випадках допомога може призначатися за рішенням комісій, утворених районними держадміністраціями або виконавчими органами місцевої влади, на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання, — зазначила Лазебна.



Також чиновник додала, що за рішенням комісії на підставі акту може призначатись субсидія, якщо у працездатних доходи менші мінімальної зарплати, є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. У містах обласного значення комісія має право призначити субсидію при відсутності доходів у людини зі складу домогосподарства лише в тому випадку, якщо нею було сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального протягом двох місяців підряд перед зверненням за субсидією.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики хочуть збільшити фінансування субсидій в Україні. Наразі програма субсидій становить 36,6 млрд грн, а на виплати потрібно збільшити фінансування приблизно на 10 млрд грн.