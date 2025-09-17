Новини
Ракурс
Уряд вніс зміни до програми «Пакунок школяра», фото: Мінсоцполітики

Кабмін оновив програму «Пакунок школяра»

17 вер 2025, 20:54
999

Кабмін вніс зміни, які розширюють програму «Пакунок школяра».

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року, — вказано в повідомлення.

Зазначається, що вже з 1 жовтня допомогу можна буде витрачати і на книги.

Тепер у програмі «Пакунок школяра» можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

  • 5641 — дитячий одяг;
  • 5651 — одяг для всієї родини;
  • 5661 — магазини взуття;
  • 5943 — канцелярські товари;
  • 5942 — книжкові магазини;
  • 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Також нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра» можна буде у магазинах, внесених до відповідного переліку.

Загалом програма цьогоріч триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок «Дія» або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Джерело: Ракурс


