Кабмін оновив програму «Пакунок школяра»
Кабмін вніс зміни, які розширюють програму «Пакунок школяра».
Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.
Батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року, — вказано в повідомлення.
Тепер у програмі «Пакунок школяра» можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:
- 5641 — дитячий одяг;
- 5651 — одяг для всієї родини;
- 5661 — магазини взуття;
- 5943 — канцелярські товари;
- 5942 — книжкові магазини;
- 5192 — книги, періодичні видання та газети.
Також нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра» можна буде у магазинах, внесених до відповідного переліку.
Загалом програма цьогоріч триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок «Дія» або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.