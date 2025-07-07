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Українські школярі отримають нову виплату, фото: Запорізька ОВА
Кожен першокласник отримає по 5 тис. гривень — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n207626-kojen-pershoklasnyk-otrymaie-po-5-tys-gryven-shmygal.htmlРакурс
Кабмін ухвалив рішення за ініціативи президента запровадити нову виплату — «Пакунок школяра».
Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, — розповів Шмигаль.
За словами прем'єра, отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію».
Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи, — зазначив Шмигаль. — Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
Він додав, що виплата в 5 тис. грн не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
Запуск «Пакунку школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні, — додав прем'єр.