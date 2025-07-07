Украинские школьники получат новую выплату, фото: Запорожская ОВА

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Кабмін ухвалив рішення за ініціативи президента запровадити нову виплату — «Пакунок школяра».

Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі, — розповів Шмигаль.

За словами прем'єра, отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію».

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи, — зазначив Шмигаль. — Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

Він додав, що виплата в 5 тис. грн не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.