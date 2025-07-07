В Винницком ТЦК заявили о рассредоточении личного состава из-за возможных обстрелов

Винницкий ТЦК принимает меры по возможным обстрелам

https://racurs.ua/n207625-v-vinnickom-tck-zayavili-o-rassredotochenii-lichnogo-sostava-iz-za-vozmojnyh-obstrelov.html

Ракурс

На Фейсбук-сторінці Вінницького ТЦК сьогодні, 7 липня, з’явилося повідомлення про його функціонування за іншою юридичною адресою «з огляду на напружену ситуацію в країні».

Згодом цей допис було видалено, а пізніше з’явилося нове повідомлення:

Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання.

З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Задля убезпечення життя і здоров’я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану, — додали в ТЦК.

Зазначається, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.