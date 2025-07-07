Денис Шмыгаль может стать послом в США, фото: «АрмияInform»

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, готує заміну посла у США.

Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

Зеленський обговорював, що треба замінити посла і що пропонує замінити так, щоб наш новий посол був зрозумілий Америці, — зазначає джерело видання.

За інформацією співрозмовника видання, чинного посла України в США Оксану Маркарову на цій посаді можуть змінити:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина;

міністр оборони Рустем Умеров;

міністр енергетики Герман Галущенко.

Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою, — зазначило джерело видання.

Раніше сьогодні американське агентство Bloomberg з посиланням на інформоване джерело повідомило, що Зеленський обговорював заміну нинішнього посла під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня.

Агентство наводить аналогічний перелік потенційних кандидатів на цю посаду — Шмигаль, Стефанишина, Умеров та Галущенко.

Джерело: «РБК-Україна», Bloomberg