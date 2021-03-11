Правительство упростило регистрацию с/х кооперативов, фото:

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Кабмин упростил регистрацию сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее эта процедура была осложнена тем, что требовала от его основателей разработки устава, регулирующего в дальнейшем его деятельность.

При этом к написанию устава с/х кооператива, который не собирался получать прибыль в результате своей деятельности, нельзя было относиться формально, поскольку закон «О сельскохозяйственной кооперации» выставлял определенные критерии, без которых получить статус неприбыльности с/х кооператива было бы невозможно.

Но отражение указанных критериев не давало никаких гарантий того, что налоговая не найдет в уставе сельхозкооператива другие признаки доходности.

Чтобы упростить регистрацию кооперативов, правительство постановлением от 3 марта 2021 года № 175 утвердило модельные уставы, которые учредители кооперативов могут использовать при регистрации и деятельности.

Модельные уставы утверждены отдельно для сельскохозяйственного кооператива, действующего с целью получения прибыли, и для с/х кооператива, которой такой цели не имеет.

Ими предусмотрено ассоциированное членство в кооперативе — возможность для юридического или физического лица вносить взносы и получать дивиденды от прибыли кооператива, не являясь его членом и не принимая непосредственное участие в его деятельности.

При этом ассоциированные члены имеют право только совещательного голоса на общем собрании членов кооператива и не могут влиять на принятие им решений. В случае самостоятельной разработки устава, предусматривать ассоциированное членство не обязательно.

Также модельные уставы предусматривают распределения голосов членов кооператива на общем собрании из расчета: один член — один голос. Участие в хозяйственной деятельности коллектива на количество голосов на общем собрании не влияет, несмотря на то, что закон «О сельскохозяйственной кооперации» такую ​​возможность предусматривает.

В условиях карантина правительство предусмотрело возможность проведения общего собрания членов кооператива в режиме видеоконференции или с применением других электронных коммуникаций.

Положение модельного устава могут меняться исключительно Кабмином, однако кооператив может в любое время перейти на деятельность на основании собственного устава.

Таким образом, лица, решившие создать сельхозкооператив, могут не обращаться к юристам для разработки устава или не тратить собственное время на его написание, а воспользоваться модельным уставом, который опубликован на сайте правительства.