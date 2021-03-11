Разумков прокомментировал конфликт с Зеленским

https://racurs.ua/n151566-razumkov-prokommentiroval-konflikt-s-zelenskim.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал, есть ли у него конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Нет, — парламентарий отрицает наличие конфронтации с главой государства в интервью «РБК-Украина».

В то же время он добавил, что имеет «нормальные, рабочие отношения» с президентом.

Общаемся, когда это необходимо. Практически каждую неделю есть общие совещания, встречи, могут быть звонки по тем или иным вопросам, — отметил нардеп.

По его словам, все заняты своим направлением работы.

Он также отрицает наличие «группы Разумкова» в парламенте.

Когда говорят, что это группа 20, 30 или 40 человек, поверьте моему опыту, если вы эти группы сложите, то у вас получится не 422 депутата, сколько на самом деле есть в стенах парламента, а вы выйдете на цифру 700. Потому что каждый считает, что у него в группе кто-то, а он не в группе или не только в его группе, или этой группы вообще не существует, — заявил глава Рады.

По его мнению, это напоминает «продажу воздуха».

Я продавать воздух не люблю и никому не советую, — резюмировал Разумков.

Кроме этого, он отреагировал на замечание со стороны Офиса президента за якобы начало формирования самостоятельной политической карьеры и отстранения от президентской команды.

Это совершенно неверно. Я понимаю, что многим этого очень хотелось, теперь нашли способ. Моя позиция не меняется… Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему, — убеждает Разумков.

Глава парламента также ответил на вопрос журналиста о том, верен ли он главе государства.

Я верен команде. Если мы говорим о позиции отдельных наших коллег, то это их право, у нас свобода слова и они могут говорить все, что хотят, — отметил спикер Рады.

Также он заявил, что не намерен сейчас создавать собственную политическую силу из-за насыщенного рабочего графика.