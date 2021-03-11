Разумков о Кабмине Шмыгаля — Короля всегда делает свита

https://racurs.ua/n151561-razumkov-o-kabmine-shmygalya-korolya-vsegda-delaet-svita.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, рассказал, нужен ли в нынешней ситуации в Украине более сильный премьер-министр вместо действующего главы правительства Дениса Шмыгаля.

Это всегда зависит от команды. Команда, которая вокруг тебя работает. Короля всегда делает свита. От премьера, конечно, зависит, так же, как и от председателя Верховной Рады, но не все зависит от него, — отметил глава парламента в интервью «РБК-Украина».

По его словам, все зависит от окружения, которое отвечает за различные направления, а также личного отношения к работе.

В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом — многое зависит, — отметил глава Рады.



В то же время, Разумков не исключил вероятности кадровых ротаций в Кабмине. Он назвал такой вариант развития событий «теоретически возможным». Однако представитель команды Владимира Зеленского не ожидает в ближайшее время рассмотрения вопроса об отставке главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, ранее стало известно, что в президентский фракции «Слуга народа» не исключают обсуждение вопроса об отставке Степанова в случае провала вакцинации от COVID-19 в Украине.