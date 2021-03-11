Разумков про Кабмін Шмигаля — Короля завжди робить свита

https://racurs.ua/ua/n151561-razumkov-pro-kabmin-shmygalya-korolya-zavjdy-robyt-svyta.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, розповів, чи потрібен за нинішньої ситуації в Україні сильніший прем'єр-міністр за чинного очільника уряду Дениса Шмигаля.

Це завжди залежить від команди. Команда, яка навколо тебе працює. Короля завжди робить свита. Від прем'єра, звичайно, залежить багато, так само, як і від голови Верховної Ради, але не все залежить від нього, — зазначив голова парламенту в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, все залежить від оточення, яке відповідає за різні напрямки, а також особистого ставлення до посади.

У залежності від того, хто поряд, хто відповідає за той чи інший напрямок, наскільки він чесний перед тобою, перед собою і перед законом — вкрай багато залежить, — зауважив очільник Ради.



Водночас, Разумков не виключив ймовірності кадрових ротацій в Кабміні. Він назвав такий варіант розвитку подій «теоретично можливим». Проте представник команди Володимира Зеленського не очікує найближчим часом розгляду питання щодо відставки глави Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у президентський фракції «Слуга народу» не виключають обговорення питання про відставку Степанова в разі провалу вакцинації від COVID-19 в Україні.