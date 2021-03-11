Есть шанс, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру

Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру, фото — Чемпионат

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Ракурс

Осенью 2020 года российский чемпиона UFC одолел Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После этого Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, и с тех пор не смолкают слухи о возможном возвращении непобедимого россиянина. Недавно, глава UFC Дэйна Уайт пригласил Хабиба на турнир UFC 259, сообщает источник — Betonmobile.

Нурмагомедов принял приглашение, но поехал на ивент не в качестве бойца, а в статусе гостя и секунданта Ислама Махачева. Российский боец UFC победил Дрю Добера, задушив оппонента ручным треугольником в третьем раунде. Отметим, что это был первый бой Ислама за полтора года, и теперь у Махачева семь побед подряд в UFC.

Несмотря на то, что в прессе его называют новым Хабибом, публика все еще надеется на возвращение настоящего Нурмагомедова. Новую надежду дал и Дэйна Уайт, сообщив, что проведет очередные переговоры с чемпионом промоушена в легком весе. По словам президента UFC, если Хабибу будет интересно вернуться, он получит бой. К тому же Уайт считает хорошим знаком тот факт, что Хабиб ни разу не попросил оставить его в покое с разговорами о возвращении. Поэтому Дэйна считает, что шанс на это еще есть.

Что говорит сам Хабиб?

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что вопрос относительно возобновления карьеры остается открытым. В недавнем интервью Хабиб Нурмагомедов прямо так и сказал, что только время ответит на этот вопрос.

При этом, Нурмагомедов признался, что может стать для него мотивацией вернуться в октагон. Хабиба спросили о новых бойцах Чарльзе Оливейре и Майкле Чендлере, но россиянин отметил, что эти имена не мотивируют его. Зато Нурмагомедов заявил, что как только ему называют Жоржа Сен-Пьера, россиянин хочет встать и пробежать десять километров.

Нурмагомедов также вспомнил Рафаэля Дос Аньоса, Джастина Гейджи, Дастина Порье, Конора Макгрегора, отметив, что он победил их и не хочет снова бороться с ними. Но и Сен-Пьеру исполнилось сорок лет, поэтому Хабиб предложил оставить его в покое. По его словам, это хороший боец и правильный представитель ММА.

Кто вспоминает о Хабибе?

Конор Макгрегор до сих пор уверен, что россиянин вернется и даст ирландцу реванш. Однако Ислам Махачев убежден, что если бы не Хабиб, Конор не стал бы настолько известным. Ислам уверен: если ты выигрываешь и твой соперник выигрывает, вы определенно встретитесь на вершине.

Свой бой против Хабиба вспоминает Дастин Порье. В сентябре 2019 года Хабиб одолел бывшего временного чемпиона UFC в легком весе. Порье уверен, что был очень близок к победе над Хабибом. При этом, Дастин не может однозначно сказать, стал ли российский боец самым тяжелым соперником в его карьере. Однако Порье отметил, что у Нурмагомедова невероятное понимание распределения баланса веса тела. Напомним, что Хабибу удалось победить Порье за счет удушающего приема в третьем раунде.