Продолжается сооружение газопровода «Северный поток-2», фото: Сергей Елкин

https://racurs.ua/n151560-chast-okrujeniya-baydena-hochet-reshit-problemu-severnogo-potoka-za-schet-ukrainy-eks-posol.html

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Администрация Джо Байдена, нового президента США, имеет очень хорошее понимание ситуации в Украине и планов Кремля, но в ней есть люди, которые считают отношения с Германией, несколько испорченные во времена президентства Дональда Трампа, очень важными, и пытаются их исправить.

Важно не допустить, чтобы это произошло за счет Украины. Об этом заявил бывший посол США в Украине (2003−2006 годы), директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст, сообщает пресс-служба Киевского форума.

По мнению Хербста, США должны сделать все, чтобы предотвратить реализацию геополитического российского проекта «Северный поток-2» — газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря.

Мы не можем позволить России реализовать свой геополитический проект, который будет вредным не только для Украины, но и для Европы в целом — он усилит связи бизнеса Германии и ревизионистов из России. Восточная Европа будет страдать, поэтому мы должны сделать все, чтобы этот проект не был завершен, — подчеркнул экс-посол.

Хербст отмечает, что нынешняя ситуация отличается от времен существования Советского Союза — СССР, в отличие от современной России, не использовал газ как геополитическое оружие.

Хербст считает, что США в этой ситуации нужно:

или работать с немцами для того, чтобы остановить «Северный поток-2»;

или найти такое решение этой проблемы, которое отвечало бы интересам и Европы, и Украины.

Здесь нет простого пути решения, — подчеркнул дипломат.



По его мнению, Байдену придется вводить относительно России санкции вроде поправок Джексона-Вэника (введенная в 1974 году поправка в американское законодательство, которая ограничивала финансовые и торговые отношения США со странами, правительства которых нарушают права человека) и, возможно, одновременно работать с Германией, чтобы «не искать углеродный эквивалент Будапештскому меморандуму».

Напомним, Украина разработала сценарии на случай запуска «Северного потока-2».