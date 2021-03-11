Запретить партию Шария просит в ОАСК Минюст. Фото: СІД

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Ракурс

Запретить деятельность партии Шария через суд хочет Министерство юстиции Украины.

Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску. Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии и запретить ее деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

В суде отметили, что это дело будет рассмотрено в Окружном админсуде Киева по упрощенным искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила подозрение известному блогеру Анатолию Шарию. В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур. Впоследствии Шария объявили в государственный розыск.

Напомним, партия Шария формально зарегистрирована не на блогера Анатолия Шария, а на Виктора Шария из Днепра. Мужчина признался, что за 500 долл. дал согласие на то, что на его имя и фамилию будет зарегистрирована политическая сила.