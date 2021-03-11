Суркисы — позор «Динамо» — ультрас бойкотировать игру Лиги Европы

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Ракурс

Матч Лиги Европы между «Динамо» и испанским «Вильярреалом» 11 марта решили бойкотировать ультрас киевского клуба.

Игра 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 19.55 на НСК «Олимпийский», но самые активные фанаты «Динамо» продолжат свои акции «ДинамоБезСуркисив» и «ДинамоБезЛуческу».

Кто мог представить, что в 2021 году полиция будет задерживать фанатов за текстовик против коллаборанта Григория Суркиса, а бывшие фанаты будут работать в его охране? Пожалуй, никто, но такова наша реальность. Поэтому опять не будет никакой поддержки команды с нашей стороны, — говорится в заявлении WBC «Ультрас Динамо».

Фанаты заявили, что братья Суркисы — Игорь и Григорий — пытаются давить на них через третьих лиц. Ультрас считают, что «президент и главный тренер — не вечны, а фанаты будут всегда».

Сторонники киевлян сегодня на матч придут, но соберутся не в каком-то конкретном секторе, чтобы не дать возможность охране помешать их прохода на арене. Впрочем, элементы визуальной поддержки ультрас оставят дома.

Акции протеста фанатов начались после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо». Кроме того, ультрас не нравится политическая позиция совладельца «Динамо», бывшего главы ФФУ и члена исполкома УЕФА Григория Суркиса, который является членом фракции ОПЗЖ в Раде.