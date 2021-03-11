Суркіси — ганьба "Динамо" — ультрас бойкотуватимуть гру Ліги Європи

https://racurs.ua/ua/n151558-surkisy-ganba-dynamo-ultras-boykotuvatymut-gru-ligy-ievropy.html

Ракурс

Матч Ліги Європи між «Динамо» та іспанським «Вільяреалом» 11 березня бойкотуватимуть ультрас київського клубу.

Гра 1/8 Ліги Європи відбудеться сьогодні о 19.55 на НСК «Олімпійський», але найактивніші фанати «Динамо» продовжат свої акції «ДинамоБезСуркісів» та «ДинамоБезЛуческу».

Хто міг уявити, що у 2021 році поліція затримуватеме фанатів за текстовик проти колаборанта Григорія Суркіса, а колишні фанати працюватимуть у його охороні? Мабуть, ніхто, але така наша реальність. Тому знову не буде ніякої підтримки команди з нашого боку, — йдеться у заяві WBC «Ультрас Динамо».

Фанати заявили, що брати Суркіси — Ігор та Григорій — намагаються тиснути на них через третіх осіб. Ультрас вважають, що «президент та головний тренер — не вічні, а фанати будуть завжди».

Прихильники киян сьогодні на матч прийдуть, але зберуться не на якомусь конкретному секторі, аби не дати можливість охороні завадити їхньому проходу на арені. Утім, елементи візуальної підтримки ультрас залишать вдома.

Акції протесту фанатів почалися після призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера «Динамо». Крім того, ультрас не подобається політична позиція співвласника «Динамо», колишнього голови ФФУ та члена виконкому УЕФА Григорія Суркіса, який є членом фракції ОПЗЖ в Раді.