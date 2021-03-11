Скільки українців перенесли коронавірус за рік пандемії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n151557-rik-pandemiyi-covid-19-skilky-ukrayinciv-perenesly-koronavirus-infografika.html

Ракурс

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 була оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівно рік тому, 11 березня 2020 року.

За цей рік в Україні коронавірус виявили в 1 млн 425 тис. 522 осіб. Подолати хворобу змогли 1 млн 210 тис. 246 українців, а померли від коронавірусу та його ускладнень 27 тис. 685 хворих. За весь час пандемії методом ПЛР було проведено 7 млн 235 тис. 711 тестувань. Про це 11 березня повідомляє «Українська правда».

Станом на ранок 10 березня 2021 року у світі підтвердили 117 млн 556 тис. 299 випадків зараження коронавірусом. У всьому світі від пов’язаних із COVID-19 захворювань померли 2 млн 610 тис. 128 осіб. Одужали при цьому понад 92 млн людей.

Президент Володимир Зеленський на власній сторінці у Twitter 11 березня написав, що за рік пандемії коронавірусу людство отримало колосальний спільний досвід та стало сильнішим. Також він згадав гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. Доктор Тедрос, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя, — написав Зеленський.

Нагадаємо, у Національній академії наук України вважають, що нова хвиля коронавірусу навесні 2021 року може стати для України національною катастрофою. Вчені пояснюють це тим, що весняна хвиля коронавірусу в Україні більш небезпечна за осінню, а сама хвороба стала швидше поширюватися серед українців.