https://racurs.ua/ua/2829-vakcynuvatysya-ne-mojna-propustyty-inkubatory-dlya-novyh-shtamiv-koronavirusu-hto-vony.html

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Усього в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 23 480 осіб (станом на 10 березня). 9 березня статистика поповнилася 4362 дозами.

«Мене не влаштовують ці цифри, я ставив інше завдання по темпах вакцинації, — обурюється міністр охорони здоров’я Максим Степанов на одному з останніх брифінгів. — До кінця попереднього тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу і збільшувати цю кількість».

З міністром важко не погодитися в тому, що ефективна прищеплювальна кампанія — завдання не лише МОЗ, а й губернаторів, профільних структурних підрозділів на місцях. М.Степанов також закликав медиків не зволікати із щепленнями та захистити себе. На сьогодні вакцинацію проводять 29 мобільних бригад. Перша хвиля імунізації передбачає вакцинацію медиків, що працюють із ковід-пацієнтами, а також військових.

Коли українцям можна розраховувати на колективний імунітет

На думку ексзаступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, кожен із нас може приблизно розрахувати, коли на нашу країну «зійде колективний імунітет». У профільному відомстві обіцяли вакцинувати всі пріоритетні групи до кінця 2021 року. За офіційним планом МОЗ, усього в цих групах налічується 21 098 634 особи. Першу дозу вже отримали 23 480, залишається 21 075 154. За розрахунками експерта, щоб втілити план у життя, середня швидкість вакцинації має бути близько 70 тисяч щеплень на день.

«Зрозуміло, що зразу вона такою не буде. Зараз 1–2 тисячі, потім буде 5, 10, 20 тисяч на день. Але цього замало. Тому десь улітку треба буде вийти на цифру 100–150 тисяч вакцинацій на день, щоб у середньому було 70 тисяч», — підраховує П.Ковтонюк.

Не потрібно бути математиком, щоб зрозуміти: із сьогоднішнім темпом імунізації ми будемо вакцинуватися роками.

Є ще один важливий нюанс. Вакцина CoviShield, 500 тисяч доз якої першими прийшли в Україну, поставляється в 10-дозових флаконах. Відкривши флакон, препарат слід використати протягом шести годин. А якщо не знайшлося охочих на весь флакон? Вакцину утилізують. Скільки препарату йде в утиль, уявити досить просто. Якщо флакони використовуються повністю, число щеплених має бути кратним десяти. Наприклад, 9 березня було використано 4362 дози, 6 березня — 1279, 5 березня — 3277... А от 3 березня вдалося прищепити 2680 чоловік, тобто 268 флаконів було використано повністю. Щоб уникнути подібного марнотратства, на початку березня МОЗ затвердило наказ №369. Документ дозволяє прищеплювати проти COVID-19 громадських діячів, діячів культури, спорту, лідерів релігійних громад у разі залишків доз вакцини. Однак механізм такої вакцинації поки що зовсім незрозумілий. Хто першим назвався «громадським діячем», хто нахабніший, той і пройде позачергово?

Повернемося до темпу вакцинації. 100 тисяч щеплень на день — це швидкість Ізраїлю на сьогодні. У Німеччині вакцинують 200–250 тисяч чоловік на день, у Польщі — 47 тисяч. Чи може Україна спробувати наздогнати ці країни? Може. Але для початку відповідальним за вакцинацію варто було б визнати, що робили все не зовсім так, як треба. Не змогли вчасно замовити вакцину, пів року проморочивши українцям голову. Потім привезли не обіцяну медикам вакцину від Pfizer, а CoviShield.

Багато хто з експертів зазначає, що план пріоритетності вакцинації спочатку був абсолютно нежиттєздатний. На думку доктора медичних наук, професора Катерини Амосової, ще на старті прищеплювальної кампанії потрібно було змінити план вакцинації, надавши доступ до щеплень усім медикам (незалежно від місця роботи), людям із груп ризику. А от переключення на молодих військових у рамках «першої черги» з погляду науки не витримує критики.

«Не змогли переконати зробити щеплення лікарів і військових — вчасно змініть пріоритетність. Віддайте вакцину тим, хто більше ризикує перенести ковід важко і, не дай Боже, померти. Це літні люди і люди із хронічними захворюваннями», — вважає імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітологіі Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМН України Андрій Волянський. Він додає, що намагатися тиснути на регіональну владу в сьогоднішній ситуації не має сенсу: обладміністрації навряд чи знайдуть важелі впливу на медиків, які не бажають вакцинуватися.

Як вийти з епідемії з найменшими втратами

На початку 2021 року світ був сповнений ентузіазму: здавалося, ще трохи, і ми задавимо цей обридлий усім коронавірус. «Але ж ні!» — відповів вірус із короною, виклавши козир у вигляді нових штамів. Чергова хвиля пандемії накриває світ. Слід зазначити, що в різних країнах ситуація різниться. Так, Нова Зеландія і Китай пішли шляхом цілковитого винищення коронавірусу. Тут немає ніяких хвиль, бувають спалахи, які дуже ефективно гасяться. Є країни, яким, грубо кажучи, взагалі плювати з високої дзвіниці на коронавірус. Наприклад, у країнах Африки, судячи з різних досліджень, 40–50% населення вже перехворіли. Скількома людськими життями заплатили за це, ми навряд чи достеменно дізнаємося. Частина світу намагається стримувати коронавірус карантинними заходами і покладає надії на вакцинацію.

Дев’ятий вал пандемії не оминув і Україну. В Інституті економіки та прогнозування НАНУ підрахували, що цього тижня було побито два рекорди: тижнева кількість госпіталізацій сягнула 19 758 хворих (торішній максимум від 21 грудня 2020 року становив 18 290). Загальна кількість хворих у стаціонарах становила 30 704 (проти 30 028 на 9 листопада 2020-го). До червоної зони карантину потрапили Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська області. Ще десять областей, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наближаються до червоної межі.

Чому «палає» саме Західна Україна? «Є думка епідеміологів, що причиною сплеску захворюваності стали туристично-рекреаційні маршрути. Це цілком можливо, я погоджуюся. Ну і ще — в Західній Україні християнські свята святкують більш щиро і масово, аніж в інших регіонах, тому й маємо таку картину сьогодні з поширенням хвороби», — вважає гендиректор закарпатського Центру легеневих хвороб Василь Скрип. Лікар зауважує, що вірус мутував, тепер має інші прояви, став агресивнішим і токсичнішим, через що більшість госпіталізованих — важкі.

За словами лікаря, в Центрі легеневих хвороб в Ужгороді, де лікують тяжкохворих на COVID-19, уже не вистачає ліжок. «На шести ліжках в реанімаційному відділенні у нас перебувають, ви не повірите, семеро хворих. Четверо перебувають на інвазивній ШВЛ», — з гіркотою констатує гендиректор.

«Вакцинація — єдиний спосіб вийти з епідемії з найменшими втратами, — вважає молекулярний біолог Ірина Якутенко. — Звісно, і без вакцинації пережити пандемію можна. Але от ціна буде занадто високою: хтось виживе, хтось перехворіє і придбає Long Covid, а комусь не пощастить».

Якщо у громадян розвинених країн є певний вибір із вакцин, а шанс дочекатися омріяних препаратів від Pfizer і Moderna досить значний, то у нас із вами наразі такої можливості в доступному для огляду майбутньому не передбачається. Що найважливіше для кожного в цей непростий час? Не захворіти на COVID-19 важко і вижити. Згідно з даними на сьогодні, всі наявні вакцини приблизно однаково захищають від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Знижують ризик померти від COVID-19 на 85–87%. На жаль, ці відсотки ще потребують уточнення на великих обсягах вакцинованих, але все ж не можуть не вселяти оптимізм.

Що стосується скандалу навколо вакцини CoviShield... Швидше, це історія не про сам препарат, а про хронічну недовіру українського суспільства до можновладців. «Божа благодать» — напевно, найзліший антивакцинатор не зміг би придумати кращу назву для фірми-прокладки, яка зареєструвала вакцину в Україні. Нагадаємо: індійську версію AstraZeneca виробляють у Serum Institute of India і випускають під назвою CoviShield. А тепер трохи позитивних новин. CoviShield прищеплюють не лише в Бутані, Непалі, Бангладеш, М’янмі та Україні... Днями стало відомо, що Канада також замовила 2 млн доз індійської вакцини CoviShield, а Британія — 10 млн доз.

Якщо перехворів, можна й не вакцинуватися?

Навколо відповіді на це запитання вже давно точаться суперечки. Однозначно відповісти поки що неможливо. У період дефіциту вакцин і з етичних міркувань на старті вакцинації від COVID-19 перш за все прищеплюють лікарів, які надають медичну допомогу ковідним пацієнтам, і вразливі групи населення. Ті, хто перехворів, можуть відстрочити вакцинацію мінімум на шість місяців — вважають більшість експертів. Вакцинація перехворілих на коронавірусну інфекцію — це бустеризація, тобто зміцнення імунітету. Можливо, буде достатньо введення однієї дози.

Дослідження медичного персоналу в Великій Британії, який перехворів на COVID-19, демонструють: випадки повторного інфікування є, більше половини — безсимптомні. І тут є велике «але».

«Ці повторні безсимптомні випадки стають суперспредерами (суперрозповсюджувачами) — виділяють більше вірусу й інфікують більше людей. Тому вакцинація людей, які перехворіли, — це і захист від повторної хвороби, і частина протиепідемічних заходів», — вважає терапевт, кардіолог медичної мережі «Добробут» Руслан Буяновський.

На думку молекулярного біолога І.Якутенко, ідея «я перехворів і мені не потрібно вакцинуватися» — порочна. «Перехворілі, в яких згасає імунітет, стають найкращим місцем для виведення нових штамів коронавірусу, — вважає експерт. — З одного боку, коронавірус, потрапивши в організм такої людини, відчуває тиск імунітету, а з іншого — імунітет не може з ним упоратися. Щоб подолати цей тиск, коронавірус видозмінюється, з’являються нові штами».

До скарбнички добрих новин: в Україні схвалили для використання ще одну вакцину від коронавірусу, розроблену китайською компанією Sinovac. Деталі щодо постачання вакцини під назвою CoronaVac наразі невідомі. Українська фармацевтична компанія «Лекхім», один із партнерів Sinovac, раніше заявляла, що може поставити першу партію вакцини до 15 березня. Нагадаємо: згідно з одним із досліджень, ефективність цієї вакцини становила 50%. У МОЗ тоді заспокоїли українців, мовляв, закуповувати вакцину, ефективність якої менше за 70%, не будемо. І от під час останнього дослідження вакцина показала несподівано високий результат — 83,5% ефективності. CoronaVac належить до інактивованих вакцин. Це старий добрий випробуваний метод виробництва вакцин. Зі своїми плюсами і мінусами. Подробиці про вакцину CoronaVac читайте на «Ракурсі» найближчим часом.