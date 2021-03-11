https://racurs.ua/2829-vakcinirovatsya-nelzya-propustit-inkubatory-dlya-novyh-shtammov-koronavirusa-kto-oni.html

Ракурс

Всего в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получили 23 480 человек (по состоянию на 10 марта). 9 марта статистика пополнилась 4362 дозами.

«Меня не устраивают эти цифры, я ставил другую задачу по темпам вакцинации, — возмущается министр здравоохранения Максим Степанов на одном из последних брифингов. — До конца предыдущей недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки и увеличивать это количество».

С министром трудно не согласиться в том, что эффективная прививочная кампания — задача не только Минздрава, но и губернаторов, профильных структурных подразделений на местах. М.Степанов также призвал медиков не тянуть с прививками и защитить себя. На сегодняшний день вакцинацию проводят 29 мобильных бригад. Первая волна иммунизации предусматривает вакцинацию медиков, работающих с ковид-пациентами, а также военных.

Когда украинцам можно уповать на коллективный иммунитет

По мнению экс-заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, каждый из нас может примерно рассчитать, когда на нашу страну «снизойдет коллективный иммунитет». В профильном ведомстве обещали вакцинировать все приоритетные группы к концу 2021 года. Согласно официальному плану Минздрава, всего в этих группах насчитывается 21 098 634 человека. Первую дозу уже получили 23 480, остается 21 075 154. По расчетам эксперта, чтобы воплотить план в жизнь, средняя скорость вакцинации должна быть около 70 тысяч прививок в день.

«Понятно, что сразу она такой не будет. Сейчас 1–2 тысячи, потом будет 5, 10, 20 тысяч в день. Но этого мало. Поэтому где-то летом надо будет выйти на цифру 100–150 тысяч вакцинаций в день, чтобы в среднем было 70 тысяч», — подсчитывает П.Ковтонюк.

Не нужно быть математиком, чтобы понять: с сегодняшним темпом иммунизации мы будем вакцинироваться годами.

Есть еще один важный нюанс. Вакцина CoviShield, 500 тысяч доз которой первыми пришли в Украину, поставляется в 10-дозовых флаконах. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение шести часов. А если не нашлось желающих на весь флакон? Вакцина утилизируется. Сколько препарата уходит в утиль, представить довольно просто. Если флаконы используются полностью, число привитых должно быть кратно десяти. Например, 9 марта было использовано 4362 дозы, 6 марта — 1279, 5 марта — 3277... А вот 3 марта удалось привить 2680 человек, то есть 268 флаконов были использованы полностью. Дабы избежать подобного расточительства, в начале марта Минздрав утвердил приказ №369. Документ разрешает прививать против COVID-19 общественных деятелей, деятелей культуры, спорта, лидеров религиозных общин в случае остатков доз вакцины. Да вот механизм такой вакцинации пока совсем неясен. Кто первым назвался «общественным деятелем», кто наглее, тот и пройдет вне очереди?

Вернемся к темпу вакцинации. 100 тысяч прививок в день — это скорость Израиля на сегодня. В Германии вакцинируют 200–250 тысяч человек в день, в Польше — 47 тысяч. Может ли Украина попытаться догнать эти страны? Может. Но для начала ответственным за вакцинацию стоило бы признать, что делали все не совсем так, как нужно. Не смогли вовремя заказать вакцину, полгода проморочив украинцам голову. Затем привезли не обещанную медикам вакцину от Pfizer, а CoviShield.

Многие эксперты отмечают, что план приоритетности вакцинации изначально был абсолютно нежизнеспособен. По мнению доктора медицинских наук, профессора Екатерины Амосовой, еще на старте прививочной кампании нужно было изменить план вакцинации, предоставив доступ к прививкам всем медикам (безотносительно их места работы), людям из групп риска. А вот переключение на молодых военных в рамках «первой очереди» с точки зрения науки не выдерживает критики.

«Не смогли убедить привиться врачей и военных — вовремя поменяйте приоритетность. Отдайте вакцину тем, кто больше рискует перенести ковид тяжело и, не дай Бог, умереть. Это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями», — считает иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский. Он добавляет, что пытаться давить на региональные власти в сегодняшней ситуации не имеет смысла: обладминистрации вряд ли найдут рычаги воздействия на не желающих вакцинироваться медиков.

Как выйти из эпидемии с наименьшими потерями

В начале 2021 года мир был полон энтузиазма: казалось, еще чуть-чуть, и мы задавим этот опостылевший всем коронавирус. «Ан нет!» — ответил вирус с короной, выложив козырь в виде новых штаммов. Очередная волна пандемии накрывает мир. Следует отметить, что в разных странах ситуация отличается. Так, Новая Зеландия и Китай пошли по пути полного истребления коронавируса. Здесь нет никаких волн, бывают вспышки, которые очень эффективно гасятся. Есть страны, грубо говоря, вообще плевавшие с высокой колокольни на коронавирус. Например, в странах Африки, судя по различным исследованиям, 40–50% населения уже переболели. Сколькими человеческими жизнями заплатили за это, мы вряд ли достоверно узнаем. Часть мира пытается сдерживать коронавирус карантинными мероприятиями и уповает на вакцинацию.

Девятый вал пандемии не обошел стороной и Украину. В Институте экономики и прогнозирования НАНУ подсчитали, что на этой неделе были побиты два рекорда: недельное количество госпитализаций достигло 19 758 больных (прошлогодний максимум от 21 декабря 2020 года составлял 18 290). Общее количество больных в стационарах составило 30 704 (против 30 028 на 9 ноября 2020-го). В красную зону карантина попали Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Еще десять областей, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, близки к красной черте.

Почему «горит» именно Западная Украина? «Есть мнение эпидемиологов, что причиной всплеска заболеваемости стали туристско-рекреационные маршруты. Это вполне возможно, я соглашаюсь. Ну и еще — в Западной Украине христианские праздники отмечают белее искренне и массово, чем в других регионах, поэтому и имеем такую картину сегодня с распространением болезни», — считает гендиректор закарпатского Центра легочных заболеваний Василий Скрип. Врач отмечает, что вирус мутировал, теперь имеет другие проявления, стал более агрессивным и токсичным, из-за чего большинство госпитализированных — тяжелые.

По словам врача, в Центре легочных заболеваний в Ужгороде, где лечат тяжелых больных COVID-19, уже не хватает коек. «На шести койках в реанимационном отделении у нас находятся, вы не поверите, семеро больных. Четверо находятся на инвазивной ИВЛ», — с горечью констатирует гендиректор.

«Вакцинация — единственный способ выйти из эпидемии с наименьшими потерями, — считает молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Конечно, и без вакцинации пережить пандемию можно. Но вот цена будет слишком высокой: кто-то выживет, кто-то переболеет и приобретет Long Covid, а кому-то не повезет».

Если у граждан развитых стран есть некий выбор из вакцин, а шанс дождаться вожделенных препаратов от Pfizer и Moderna довольно осязаем, то у нас с вами пока такой возможности в обозримом будущем не предвидится. Что самое важное для каждого в это непростое время? Не заболеть COVID-19 тяжело и выжить. Согласно данным на сегодняшний день, все имеющиеся вакцины примерно одинаково защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Снижают риск умереть от COVID-19 на 85–87%. К сожалению, эти проценты еще нуждаются в уточнении на больших объемах вакцинированных, но все же не могут не вселять оптимизм.

Что касается разгоревшегося скандала вокруг вакцины CoviShield... Скорее, это история не о самом препарате, а о хроническом недоверии украинского общества к власть имущим. «Божья благодать» — наверное, самый злой антивакцинатор не смог бы придумать лучшее название для фирмы-прокладки, зарегистрировавшей вакцину в Украине. Напомним: индийская версия AstraZeneca производится в Serum Institute of India и выпускается под названием CoviShield. А теперь немного позитивных новостей. CoviShield прививают не только в Бутане, Непале, Бангладеш, Мьянме и Украине... На днях стало известно, что Канада также заказала 2 млн доз индийской вакцины CoviShield, а Британия — 10 млн доз.

Если переболел, можно не вакцинироваться?

Вокруг ответа на этот вопрос сломано немало копий. Однозначно ответить пока невозможно. В период дефицита вакцин и по этическим соображениям на старте вакцинации от COVID-19 в первую очередь прививают врачей, оказывающих медпомощь ковидным пациентам, и уязвимые группы населения. Переболевшие могут отсрочить вакцинацию минимум на шесть месяцев — считают большинство экспертов. Вакцинация переболевших коронавирусной инфекцией — это бустеризация, то есть укрепление иммунитета. Возможно, будет достаточно введения одной дозы.

Исследования медицинского персонала в Великобритании, переболевшего COVID-19, демонстрируют: случаи повторного инфицирования есть, более половины — бессимптомные. И здесь есть большое «но».

«Эти повторные бессимптомные случаи становятся суперспредерами (суперраспространителями) — выделяют больше вируса и инфицируют больше людей. Поэтому вакцинация переболевших людей — это и защита от повторной болезни, и часть противоэпидемических мер», — считает терапевт, кардиолог медицинской сети «Добробут» Руслан Буяновский.

По мнению молекулярного биолога И.Якутенко, идея «я переболел и мне не нужно вакцинироваться» — порочна. «Переболевшие, у которых угасает иммунитет, становятся самым лучшим местом для выведения новых штаммов коронавируса, — считает эксперт. — С одной стороны, коронавирус, попав в организм такого человека, испытывает давление иммунитета, а с другой — иммунитет не может с ним справиться. Чтобы преодолеть это давление, коронавирус видоизменяется, появляются новые штаммы».

В копилку хороших новостей: в Украине одобрили для использования еще одну вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinovac. Детали по поставкам вакцины под названием CoronaVac пока неизвестны. Украинская фармацевтическая компания «Лекхим», один из партнеров Sinovac, ранее заявляла, что может поставить первую партию вакцины до 15 марта. Напомним: согласно одному из исследований, эффективность данной вакцины составляла 50%. В Минздраве тогда успокоили украинцев, мол, закупать вакцину, эффективность которой менее 70%, не будем. И вот во время последнего исследования вакцина показала неожиданно высокий результат — 83,5% эффективности. CoronaVac относится к инактивированным вакцинам. Это старый добрый испытанный метод производства вакцин. Со своими плюсами и минусами. Подробности о вакцине CoronaVac читайте на «Ракурсе» в ближайшее время.