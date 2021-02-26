В Украину привезли кота в мешке: что не так с индийской AstraZeneca

https://racurs.ua/2821-v-ukrainu-privezli-kota-v-meshke-chto-ne-tak-s-indiyskoy-astrazeneca.html

Ракурс

Вакцина «джимми-джимми», «жигули — тоже фиат» — как только не троллят вакцину AstraZeneca в соцсетях, 500 тыс. доз которой наконец-то прилетели в Украину из Индии. Очень горячая тема ковид-вакцинации стала еще горячее. Общество, с одной стороны, ожидающее возможности поскорее привиться от коронавируса, а с другой — настороженно наблюдающее за гонкой вакцин и конкуренцией между их производителями, и вовсе растерялось. Ведь в Украину из дальнего индийского города Пуна завезли не совсем AstraZeneca, а CoviShield («щит от ковида»). Нам говорят, что это аналог AstraZeneca. Но так ли это?

AstraZeneca — вакцина для всего мира?

AZD1222 — так официально называется вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. По технологии производства вакцина относится к векторным. Проще говоря, ученые взяли вирус, максимально безобидный для нас с вами, — аденовирус (привычный виновник легких простуд). Это и есть вектор, доставляющий в клетки человеческого организма ген, в котором закодирован белок так называемого шипа SARS-CoV-2. Клетка синтезирует данный белок, и организм человека вырабатывает иммунный ответ. В вакцине от AstraZeneca в качестве вектора используется не человеческий, а ослабленный аденовирус шимпанзе. Ведь аденовирусы очень распространены, и большинство из нас на протяжении жизни многократно с ними сталкивались. Поэтому при использовании аденовируса человека в качестве вектора высока вероятность, что иммунная система его опознает и устранит до того, как он попадет в клетки. А вот с аденовирусом шимпанзе мы вряд ли встречались.

«У нас есть вакцина для всего мира», — заявил глава Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард 23 ноября 2020 года, обнародовав результаты клинических исследований, согласно которым эффективность их детища составила в среднем 70%, а в ряде случаев — 90%. Большим плюсом вакцины AstraZeneca является также простая логистика (ее можно хранить в обычных холодильниках), что кардинально отличало препарат от немецко-американской вакцины Pfizer/BioNTech, требующей сверхнизких температур для хранения.

Однако радость вскоре сменилась критикой: после обнародования данных на ученых посыпались претензии. Почему AstraZeneca одной группе добровольцев (2700 человек) ввела сначала полдозы, а через месяц полную дозу, тогда как другая группа (8900 человек) получила две полные дозы? Почему в первом случае эффективность оказалась на очень хорошем уровне в 90%, а во втором достигла не совсем убедительных 62% (отсюда средний показатель эффективности около 70%).

Как выяснилось, имела место банальнейшая оплошность. Компании AstraZeneca пришлось признать, что в ходе исследования была допущена ошибка. Часть добровольцев получила не целую, а только половину дозы, поэтому возникла необходимость в дополнительных исследованиях. С другой стороны, именно такое головотяпство превратилось в счастливую случайность: схема с половиной дозы оказалась эффективнее и реже вызывала побочные эффекты (меньше людей жаловались на боль в месте укола, на головную боль и сонливость).

«Не хочу AstraZeneca, хочу другую» — почему вакцину недолюбливают в Германии

AstraZeneca стала третьей вакциной, получившей одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. Как бы там ни было, но такие промахи все же подрывают доверие к вакцине и ее разработчику. Вероятно, это стало одной из причин скептического отношения немцев к вакцине AstraZeneca. Так, согласно данным, опубликованным в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (по состоянию на 14 февраля), в стране было использовано 85% доз вакцины Pfizer/BioNTech, 63% — Moderna и только 19% — AstraZeneca.

К минусам оксфордской вакцины можно отнести возрастные ограничения, вызванные недостатком данных клинических исследований. Несмотря на то, что 10 февраля эксперты Всемирной организации здравоохранения дали вакцине зеленый свет, рекомендуя использовать всем взрослым старше 18-ти, многие страны все же решили перестраховаться. Так, в Германии и целом ряде других стран ЕС данной вакциной прививают взрослых не старше 65 лет (а в Испании, Италии — моложе 55 лет).

Скептическое отношение к вакцине также связано с тем, что препарат хуже защищает от новых штаммов вируса с короной. Например, от южноафриканского, который уже добрался до Европы. Еще один нюанс — побочные действия вакцины. Свою лепту внесли и СМИ, раструбив новость о том, что в Брауншвейге из 88 медиков, привитых вакциной AstraZeneca, 37 почувствовали себя настолько плохо, что не смогли выйти на работу, и больнице пришлось временно приостановить вакцинацию персонала. Нередки и новости о бойкоте медиками оксфордской вакцины. Так, из 200 сотрудников одного из медицинских учреждений федеральной земли Саар, записанных на прививку, больше половины просто не явились на вакцинацию.

17 февраля пришла новость из столицы. Берлинцам в возрасте 18–65 лет не оставили выбора — из-за дефицита вакцин они не смогут прививаться ни Pfizer, ни Moderna. Только AstraZeneca — говорят власти, отмечая, что спрос на последнюю пока несколько ниже ожидаемого. По этому поводу высказался председатель объединения врачей Virchowbund Дирк Хайнрих. По его мнению, каждый человек моложе 65 лет, отказывающийся от прививки AstraZeneca, тем самым отнимает у людей старше 80 лет вакцины Pfizer или Moderna, подвергая их смертельному риску.

А что насчет побочных эффектов?

Как и любой лекарственный препарат, вакцина может вызывать побочные эффекты (далеко не у всех). Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными и обычно проходили через несколько дней после вакцинации.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств опубликовало информацию о побочных эффектах AstraZeneca:

очень часто (более чем у одного человека из десяти) наблюдались боль, покраснение, зуд, отек в месте инъекции, плохое самочувствие, озноб, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах;

часто (менее чем у одного человека из десяти) фиксировали уплотнение в месте инъекции, лихорадку, рвоту, гриппоподобные симптомы — высокую температуру, боль в горле, озноб и кашель;

среди редких побочных эффектов (у одного человека из ста) — головокружение, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, повышенная потливость, зуд кожи, сыпь.

Что касается вакцины CoviShield, то, по данным производителя Serum Institute of India, противопоказаниями к вакцинации являются: тяжелая аллергическая реакция; повышенная температура тела; нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов; беременность; грудное вскармливание; использование другой вакцины против коронавируса.

Среди наиболее распространенных возможных побочных эффектов встречаются боль, покраснение, зуд и отек в месте инъекции. Нередки усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышцах, вакцина также может вызвать затруднение дыхания.

Новые данные: AstraZeneca обнадеживает

На основании анализа результатов четырех независимых клинических исследований (в период с 23 апреля по 6 декабря 2020-го были вакцинированы 24 422 участника) ученые пришли к выводу, что AstraZeneca является максимально эффективной, если интервал между первой и второй дозами составляет три месяца и более. Данные исследований были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. В статье также отмечается, что трехмесячный интервал между введением доз может иметь преимущества перед программой с коротким интервалом для защиты как можно большего количества людей при дефиците вакцины.

Эффективность вакцины после введения одной дозы составила 76%.

Эффективность двухдозовой вакцинации с интервалом в три недели — 55%, а вот при пролонгации интервала до трех месяцев эффективность выросла до 82%.

Результаты довольно обнадеживающие, но вызывающие вопросы у многих экспертов и ученых. Это и разнобой данных (эффективность вакцины, исходя из публикации The Lancet, «гуляет» от 55 до 82%). Почему увеличение интервала между дозами дает столь ощутимый эффект? Может быть, вторая доза очень сильно подавляет эффект первой, если ввести ее рано? Стоит ли в таком случае вакцинироваться AstraZeneca переболевшим коронавирусной инфекцией?

Хочу заметить, что все вышесказанное касается вакцины AstraZeneca. Можно ли экстраполировать эти данные на вакцину CoviShield, поступившую в Украину?

Что известно о CoviShield?

Индийская версия AstraZeneca производится в Serum Institute of India и выпускается под названием CoviShield. Компания AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с индийским производителем на поставку 1 млрд доз вакцин для стран с низким и средним уровнями дохода. CoviShield полетела в Бутан, на Мальдивы, в Непал, Бангладеш, Мьянму и на Сейшелы. Индия также планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Теперь в этом списке и Украина.

Serum Institute of India, производящий вакцину, заявляет, что вакцина CoviShield — высокоэффективна, это подтверждается данными клинических исследований в Бразилии и Великобритании. Между тем группа по вопросам защиты прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что ее одобрение вакцины было поспешным, поскольку производитель не завершил «промежуточное исследование» этой вакцины. Сообщается, что компания проведет промежуточные испытания вакцины в Индии в феврале, и подчеркивается, что вряд ли вакцина покажет худшие результаты, ведь уже завершенные клинические испытания включали людей разных возрастов и национальностей.

«Вакцину CoviShield, которой будут прививать от коронавируса наших сограждан, нельзя использовать в Украине, так как производитель, Serum Institute of India, не получил сертификат соответствия своего производства украинским стандартам (GMP)», — считает эпидемиолог, председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, полтора года назад предприятие попыталось получить такой сертификат в Украине, но выехавшие на производство украинские инспекторы обнаружили ряд проблем, которые оформили в соответствующие замечания (были выявлены три критических и восемь существенных нарушений). Тогда выдача сертификата не состоялась.

«В таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду (24 февраля. — Ред.) поднимут вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности для повторной инспекции», — объяснил эпидемиолог и добавил, что срок годности поставленной вакцины истекает в июне 2021 года. Успеют ли ее использовать?

Как стало известно позже, Министерство здравоохранения Украины изменило нормативно-правовую базу (под индийскую вакцину?). 16 февраля 2021 года был зарегистрирован приказ Минздрава №227 «Обутверждении Порядка признания результатов инспектирования на соответствие условиям производства вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) требованиям надлежащей производственной практики». Теперь Украина признает GMP-сертификаты, выданные национальным регулятором Индии. Другими словами, замечания и недостатки производства Индийского института сывороток, выявленные инспекторами ГП «Украинский институт фармацевтического качества» Гослекслужбы Украины, канули в Лету.

Немало экспертов сходится во мнении, что вакцины AstraZeneca и CoviShield могут очень отличаться. В отношении вакцин не применяется термин генерик (копия, как в случае лекарственных препаратов), говорят о биосимилярах — биоаналогах. К биосимилярам также относятся, к примеру, инсулины, моноклональные антитела. Если говорить о лекарствах-генериках, в идеале не должно быть существенных отличий с оригиналом по эффективности и безопасности. Да вот на практике копии могут по-другому влиять на организм (например, из-за использования более дешевых составляющих). Что уж говорить о производстве иммунобиологических препаратов!

«Вакцину CoviShield производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве Serum Institute of India по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа. Это не контрактное производство, а просто передача технологической документации. И никакого дополнительного контроля компанией AstraZeneca там нет», — считает эксперт в вопросах здравоохранения, директор информационного агентства «Петр и Мазепа медиа» Дмитрий Подтуркин.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, индийская вакцина CoviShield полностью безопасна. У 97% вакцинированных появляются антитела к коронавирусу, а эффективность вакцины составляет более 70%. В подтверждение своих слов господин Ляшко пообещал публично вакцинироваться индийским препаратом.

Как тут не вспомнить цикл передач о вакцинации, вышедших в 2018 году на одном из украинских телеканалов. Дабы убедить украинцев, что поставляемые в Украину вакцины Serum Institute of India качественные, на предприятие с инспекцией отправилась... известная певица. Она лично убедилась в строжайшем выполнении всех требований к производству вакцин. В последней серии на камеру певица привила своего ребенка. Как оказалось, вовсе не индийской, а расщепленной бельгийской вакциной в одной из частных львовских клиник.

Очень не хотелось бы прослыть антивакцинатором, внести лепту в срыв вакцинации от коронавируса в нашей стране. Наверное, большее зло совершают не те, кто говорит о проблемах, а давно обещавшие «взять под контроль» эпидемию, месяцами кормившие сограждан рассказами о переговорах с производителями Pfizer, Moderna, затем AstraZeneca, потом китайской Sinovac...

Как сообщает агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 21 февраля введено 202 млн доз вакцин от коронавируса. Больше всего вакцин укололи в США (свыше 61,2 млн), Китае (40,5 млн), Европейском Союзе (более 26,2 млн), Великобритании (почти 17,9 млн). Агентство подсчитало, что если темпы вакцинации не ускорятся, понадобится почти пять лет, чтобы вакцинировать двумя дозами 75% населения.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина все еще ждет следующие вакцины: Pfizer — более 100 тыс. доз, Sinovac — около 2 млн, CoviShield — почти 4 млн, NovaVax — 15 млн доз со сроком поставки ориентировочно в июле этого года. Похоже, коллективный иммунитет Украине придется добывать старым дедовским способом — переболев.