Коронавирус в Украине: опаздываем с вакцинацией, но коллективный иммунитет не за горами

https://racurs.ua/2813-koronavirus-v-ukraine-opazdyvaem-s-vakcinaciey-no-kollektivnyy-immunitet-ne-za-gorami.html

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Новые штаммы коронавируса распространяются по миру. Справятся ли вакцины с британским, бразильским, южноафриканским мутантами, которыми нас пугают? Какие вакцины придут в Украину? И когда этот «ужас без конца» — извините, пандемия — закончится?

Новые штаммы коронавируса — страшные или не очень

О новых штаммах надоевшего всем коронавируса много говорят: они более стойкие, заразные... В Интернете полно страшилок на любой вкус. Да и слово «мутация», согласитесь, неприятное и пугающее. На самом деле к термину «мутация вируса» следует относиться спокойно. Мутации у вирусов возникают постоянно, в этом нет ничего особенного. Однако подавляющее большинство из них не сказываются на жизнедеятельности вируса и характере инфекции, которую он вызывает.

Что сегодня известно о новых штаммах вируса с короной? По словам генетика, директора молекулярно-генетической лаборатории Diagen Александра Коляды, они более заразны. Другими словами, один человек, инфицированный новой разновидностью коронавируса, в состоянии заразить больше людей. Так, британский штамм коронавируса довольно быстро стал доминирующим в Британии и ряде западных европейских стран. А вот достоверных данных о том, что британский или южноафриканский мутант вызывает более тяжелое течение болезни, приводит к большему количеству смертей, пока нет.

«Нужно понимать, что разных штаммов сотни во всем мире. И все, что могло произойти с коронавирусом, в основном (примерно на две трети) уже произошло. Вирус будет мутировать дальше, но основные проблемы, которые вирус мог принести человечеству, скорее всего, уже случились», — считает генетик.

Есть ли новые штаммы коронавируса в Украине? По словам эксперта, сейчас этот вопрос изучается. «В нашей стране много штаммов, — говорит ученый, но британский и южноафриканский замечены пока не были».

Справятся ли вакцины с новыми штаммами? По поводу британского варианта есть заслуживающие внимания данные: большинство вакцин действуют на него так же, как и на все остальные. Что касается южноафриканского, этот вопрос пока изучается.

Британская, китайская, индийская... Какие вакцины от COVID-19 придут в Украину?

Старт вакцинации украинцев не за горами. Начало прививочной кампании ожидается ориентировочно 15–16 февраля. В первую очередь вакцинируют: работников мобильных бригад по вакцинации; медработников клиник, оказывающих стационарную медицинскую помощь ковид-пациентам; работников лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19; всех сотрудников экстренной медицинской помощи, в том числе водителей; людей, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), а также работников этих учреждений; военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

Какими вакцинами будут прививать? На днях из офиса президента пришла новость: международное закупочное агентство Crown Agents (уполномоченный закупщик противоковидных вакцин для Украины) договорилось о поставке 12 млн доз препаратов в нашу страну от AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США, будет производиться по лицензии на заводе Serum Institute в Индии).

Во-первых, 12 млн доз — это всего лишь 6 миллионов привитых наших сограждан, так как для полной вакцинации нужны две дозы. Немного, согласитесь. Во-вторых, индийские вакцины у нас, мягко говоря, не жалуют. Скажем так, это скользкое место для следующего витка антивакцинальной кампании. А здесь еще и довольно сырой продукт. Первые поставки вакцин обещают в феврале. Сколько именно, неизвестно. Скорее всего, первой придет AstraZeneсa, ведь Novavax еще заканчивает третий этап клинических исследований. Надо полагать, привезут сначала немного, учитывая количество заказов на AstraZeneca в мире и ее участие в COVAX (Глобальном механизме по обеспечению доступности вакцин против COVID-19).

С вакциной AstraZeneca возникает один неприятный нюанс. Регулирующий орган ЕС по лекарственным средствам одобрил эту вакцину для всех взрослых, но каждая страна Евросоюза должна сама определиться с ее использованием. Как итог, многие европейские страны пока не рекомендуют этот препарат для вакцинации людей старше 55–65 лет (в зависимости от страны), поскольку эффективность вакцины AstraZeneca в этой возрастной группе не была достаточно изучена. Так, Греция пока не рекомендует вакцинировать людей старше 65 лет этим препаратом, такое же решение приняли Германия, Австрия, Швеция, Португалия и Польша. В Испании, Бельгии, Италии возрастной ценз еще выше — использовать вакцину AstraZeneca не рекомендуется лицам старше 55 лет. Этот нюанс очень важен, ведь именно возрастную категорию 65+ стоило бы вакцинировать в первую очередь как группу риска.

В то же время 10 февраля эксперты ВОЗ выступили с рекомендацией использовать AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. Согласно рекомендациям Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE), опубликованным на сайте Всемирной организации здравоохранения, вакцину следует вводить в две дозы «с интервалом в 8–12 недель между дозами». При этом было отмечено, что в скором времени ожидается более точная оценка действия вакцины для людей в возрасте. В рекомендациях упоминается: вакцинация этим препаратом может проводиться также в странах, где выявлены британский и южноафриканский варианты коронавируса. Напомним, что чуть раньше ЮАР временно прекратила использование вакцины AstraZeneca после появления данных о том, что она дает минимальную защиту от южноафриканского штамма вируса с короной.

А что в Украине? Пока министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препаратом AstraZeneca планируют вакцинировать все категории населения, но если появятся факты, что вакцину нельзя применять для пожилых людей, решение будет пересмотрено.

Какие еще вакцины обещают поставить в Украину в ближайшее время? Уже в феврале должны прийти 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer/BioNTech. В первом полугодии 2021-го — еще от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Всего в рамках сотрудничества с инициативой COVAX Украине обещают 16 млн доз вакцин бесплатно.

На днях Польша заявила, что поделится с Украиной квотой на вакцину в рамках того же COVAX. Вернее, в Европейском Союзе готовят соглашение, по которому Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Это приятно, но стыдно, что нам сбрасываются соседи.

Наша страна также заключила контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech (Китай). По словам Максима Степанова, Украина закупит китайскую вакцину, если ее эффективность составит не менее 70%. С этим пока беда, эффективность CoronaVac хромает (от 50,38 до 91% в различных исследованиях). Окончательное официальное заявление о средней эффективности еще ожидается. Почему именно вакцина от Sinovac? В Минздраве говорят: выбор пал на того, кто откликнулся на коммерческое предложение и может в самые короткие сроки поставить вакцину. Вишенка на торте: недавно стало известно, что проверкой этой закупки займется Национальное антикоррупционное бюро. Совет общественного контроля НАБУ попросил проверить, не было ли злоупотреблений при закупке этой вакцины по цене 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Как видим, вакцины ожидаются разные: от европейских и американских до китайских и индийских. Принцип производства вакцин также различается. Кто и какую вакцину получит? Пока такой информации нет.

Украинцы получают иммунитет против коронавируса дедовским способом

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией переболели 1,3 миллиона наших сограждан. Это те, у кого ПЦР-тест подтвердил заболевание. А ведь есть еще те, кто болел практически бессимптомно или в легкой форме, не обращался к врачу. И сколько таких, никто не знает.

Украинские ученые попытались оценить, сколько людей могут иметь иммунитет к вирусу с короной. Цифры впечатляют. У 45% исследованных нашли антитела к вирусу SARS-CoV-2. Такие данные недавно обнародовал Борис Донской, старший научный сотрудник Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. А.Лукьяновой.

«Исследовали рандомно группу здоровых взрослых. 45% популяции имеет уже IgG. К весне экватор пройдем и победим пандемию олдскульным средневековым способом», — написал иммунолог на своей странице Facebook.

Всего на антитела к коронавирусу проверили почти 4000 человек. Интересно, что обследовались здоровые люди, которые не заметили, что переболели. Безусловно, экстраполировать эти данные на всю Украину будет ошибкой. По словам ученого, приведенные данные больше касаются Киева и средней возрастной группы (люди, которые интенсивно работают, путешествуют, ведут активный образ жизни). Среди работающих дистанционно эти цифры могут быть на порядок меньше. Среди сельского населения также, скорее всего, переболевших не так много.

Интересно, что почти аналогичные данные получили ученые Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого. Исследуя сыворотку крови, они протестировали коллективы в Киеве и ряде регионов (примерно по 700 человек). Согласно этим данным, 43% украинцев уже имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2.

«Мы можем говорить, что близки к коллективному иммунитету», — полагают эксперты.

«Если говорить именно об Украине, мы не дождемся своевременной вакцинации. Уже в мае у нас будет около 75% переболевших, а новых случаев будет где-то сотня в день, пандемия сама сойдет на нет», — делает прогноз иммунолог Борис Донской.

Нужно ли (и зачем) прививаться переболевшим COVID-19?

Этим вполне логичным вопросом задаются многие из нас. А вот с ответом на него полная неразбериха. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать всех, независимо от того, переболел ли человек. В некоторых странах советуют подождать хотя бы полгода после болезни. Венгрия собралась выдавать COVID-сертификаты не только вакцинированным, но и тем, кто имеет антитела к коронавирусу. В Министерстве здравоохранения Украины решили пока особо не заморачиваться и прививать всех, мол, «хуже не будет». Однако многие специалисты с этим не согласны, выступая против вакцинации переболевших короной. На сегодняшний день SARS-CoV-2 еще недостаточно изучен. Как тут не вспомнить корь. Многие из нас дружно сдавали кровь на антитела к кори, чтобы понять, есть ли иммунитет, а не бежали сразу же за прививкой от этой непростой болезни. К тому же поступает все больше данных, что иммунитет к коронавирусу довольно долговечен.