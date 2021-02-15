Коронавірус в Україні: запізнюємося із вакцинацією, але колективний імунітет не за горами

https://racurs.ua/ua/2813-koronavirus-v-ukrayini-zapiznuiemosya-iz-vakcynaciieu-ale-kolektyvnyy-imunitet-ne-za-goramy.html

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Нові штами коронавірусу поширюються світом. Чи впораються вакцини з британським, бразильським, південноафриканським мутантами, якими нас лякають? Які вакцини прийдуть в Україну? І коли цей «жах без кінця» — вибачте, пандемія — закінчиться?

Нові штами коронавірусу — страшні чи не дуже

Про нові штами набридлого всім коронавірусу говорять багато: вони більш стійкі, заразні... В Інтернеті чимало страшилок на будь-який смак. Та й слово «мутація», погодьтеся, неприємне і страшне. Насправді до терміна «мутація вірусу» слід ставитися спокійно. Мутації у вірусів виникають постійно, в цьому немає нічого особливого. Однак переважна більшість із них не позначаються на життєдіяльності вірусу і характері інфекції, яку він спричиняє.

Що сьогодні відомо про нові штами вірусу з короною? За словами генетика, директора молекулярно-генетичної лабораторії Diagen Олександра Коляди, вони більш заразні. Іншими словами, одна людина, що інфікована новим різновидом коронавірусу, може заразити більше людей. Так, британський штам коронавірусу досить швидко став домінуючим у Британії та кількох західних європейських країнах. А от достовірних даних про те, що британський або південноафриканський мутант викликає важчий перебіг хвороби, призводить до більшої кількості смертей, наразі немає.

«Потрібно розуміти, що різних штамів сотні в усьому світі. І все, що могло статися з коронавірусом, в основному (приблизно на дві третини) уже відбулося. Вірус мутуватиме й надалі, але основні проблеми, які вірус міг принести людству, швидше за все, вже трапилися», — вважає генетик.

Чи є нові штами коронавірусу в Україні? За словами експерта, це питання зараз вивчається. «У нашій країні багато штамів, — каже вчений, але британського і південноафриканського помічено поки не було».

Чи впораються вакцини з новими штамами? Стосовно британського варіанта є дані, що заслуговують на увагу: більшість вакцин діють на нього так само, як і на решту. Що стосується південноафриканського, це питання нині вивчається.

Британська, китайська, індійська... Які вакцини від COVID-19 прийдуть в Україну?

Старт вакцинації українців не за горами. Початок прищеплювальної кампанії очікується орієнтовно 15–16 лютого. Перш за все вакцинуватимуть: працівників мобільних бригад із вакцинації; медпрацівників клінік, які надають стаціонарну медичну допомогу ковід-пацієнтам; працівників лабораторій, що здійснюють лабораторні дослідження на COVID-19; усіх співробітників екстреної медичної допомоги, в тому числі водіїв; людей, котрі перебувають у спеціалізованих установах (інтернатах, будинках для людей похилого віку тощо), а також працівників цих установ; військовослужбовців, що беруть участь в операції Об’єднаних сил.

Якими вакцинами будуть прищеплювати? Днями з офісу президента надійшла новина: міжнародне закупівельне агентство Crown Agents (уповноважений закупник протиковідних вакцин для України) домовилося про поставку 12 млн доз препаратів у нашу країну від AstraZeneca (Велика Британія) і Novavax (США, вироблятиметься за ліцензією на заводі Serum Institute в Індії).

По-перше, 12 млн доз — це лише 6 мільйонів щеплених наших співгромадян, бо для повної вакцинації потрібні дві дози. Небагато, погодьтеся. По-друге, індійські вакцини у нас, м’яко кажучи, не дуже шанують. Скажімо так, це слизьке місце для наступного витка антивакцинальної кампанії. А тут ще й досить сирий продукт. Перші поставки вакцин обіцяють у лютому. Скільки саме, невідомо. Швидше за все, першою надійде AstraZeneсa, адже Novavax ще закінчує третій етап клінічних досліджень. Можна сподіватися, привезуть спочатку трохи, враховуючи кількість замовлень на AstraZeneсa в світі та її участь у COVAX (Глобальному механізмі щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19).

З вакциною AstraZeneсa виникає один неприємний нюанс. Регулюючий орган ЄС із лікарських засобів схвалив цю вакцину для всіх дорослих, але кожна країна Євросоюзу повинна сама визначитися з її використанням. У результаті багато європейських країн поки не рекомендують цього препарату для вакцинації людей старше 55–65 років (залежно від країни), оскільки ефективність вакцини AstraZeneсa в цій віковій групі не було достатньо вивчено. Так, Греція наразі що не рекомендує вакцинувати людей старше 65 років цим препаратом, таке ж рішення прийняли Німеччина, Австрія, Швеція, Португалія та Польща. В Іспанії, Бельгії, Італії віковий ценз іще вищий — використовувати вакцину AstraZeneca не рекомендовано для осіб старше 55 років. Цей нюанс дуже важливий, адже саме вікову категорію 65+ варто було б вакцинувати в першу чергу як групу ризику.

Водночас 10 лютого експерти ВООЗ виступили з рекомендацією використовувати AstraZeneca всім дорослим старше 18 років. Згідно з рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів (SAGE), опублікованими на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцину слід вводити в дві дози «з інтервалом у 8–12 тижнів між дозами». При цьому було зауважено, що незабаром очікується точніша оцінка дії вакцини для літніх людей. У рекомендаціях згадується: вакцинація цим препаратом може здійснюватися також у країнах, де виявлено британський і південноафриканський варіанти коронавірусу. Нагадаємо, що трохи раніше ПАР тимчасово припинила використовувати вакцину AstraZeneca після появи даних про те, що вона дає мінімальний захист від південноафриканського штаму вірусу з короною.

А що в Україні? Поки міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що препаратом AstraZeneca планують вакцинувати всі категорії населення, але якщо з’являться факти, що вакцини не можна застосовувати для літніх людей, рішення буде переглянуте.

Які ще вакцини обіцяють поставити в Україну найближчим часом? Уже в лютому мають надійти 117 тисяч доз американської вакцини від Pfizer/BioNTech. У першому півріччі 2021-го — ще від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Всього в рамках співпраці з ініціативою COVAX Україні обіцяють 16 млн доз вакцин безоплатно.

Днями Польща заявила, що поділиться з Україною квотою на вакцину в рамках того ж COVAX. Точніше, в Європейському Союзі готують угоду, за якою Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Це приємно, але соромно, що нам скидаються сусіди.

Наша країна також уклала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech (Китай). За словами Максима Степанова, Україна закупить китайську вакцину, якщо її ефективність становитиме щонайменше 70%. Із цим поки що біда, ефективність CoronaVac кульгає (від 50,38 до 91% у різних дослідженнях). Остаточної офіційної заяви про середню ефективність іще очікують. Чому саме вакцина від Sinovac? У МОЗ кажуть: вибрали того, хто відгукнувся на комерційну пропозицію і може в найкоротші терміни поставити вакцину. Вишенька на торті: недавно стало відомо, що перевіркою цієї закупівлі займеться Національне антикорупційне бюро. Рада громадського контролю НАБУ попросила перевірити, чи не було зловживань при закупівлі цієї вакцини за ціною 17,85 долара за дозу з допомогою приватної фірми-посередника.

Як бачимо, вакцини очікуються різні: від європейських і американських до китайських та індійських. Принцип виробництва вакцин також різниться. Хто і яку вакцину отримає? Наразі такої інформації немає.

Українці отримують імунітет проти коронавірусу дідівським способом

На сьогодні коронавірусною інфекцією перехворіли 1,3 мільйона наших співгромадян. Це ті, у кого ПЛР-тест підтвердив захворювання. Але ж є ще й ті, хто хворів практично безсимптомно або в легкій формі, не звертався до лікаря. І скільки таких, ніхто не знає.

Українські вчені спробували оцінити, скільки людей можуть мати імунітет до вірусу з короною. Цифри вражають. У 45% досліджених знайшли антитіла до вірусу SARS-CoV-2. Такі дані нещодавно оприлюднив Борис Донськой, старший науковий співробітник Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.Лук’янової.

«Досліджували рандомно групу здорових дорослих. 45% популяції має вже IgG. До весни екватор пройдемо і переможемо пандемію олдскульним середньовічним способом», — написав імунолог на своїй сторінці Facebook.

Усього на антитіла до коронавірусу перевірили майже 4000 чоловік. Цікаво, що обстежували здорових людей, які не помітили, що перехворіли. Безумовно, екстраполювати ці дані на всю Україну буде помилкою. За словами вченого, наведені дані більше стосуються Києва і середньої вікової групи (люди, які інтенсивно працюють, подорожують, ведуть активний спосіб життя). Серед працюючих дистанційно ці цифри можуть бути на порядок меншими. Серед сільського населення також, швидше за все, перехворілих не так багато.

Цікаво, що майже аналогічні дані отримали вчені Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Досліджуючи сироватку крові, вони протестували колективи в Києві та кількох регіонах (приблизно по 700 осіб). Згідно з цими даними, 43% українців уже мають антитіла до вірусу SARS-CoV-2.

«Ми можемо говорити, що близькі до колективного імунітету», — вважають експерти.

«Якщо говорити саме про Україну, ми не дочекаємося вчасної вакцинації. Уже в травні у нас буде десь 75% тих, хто перехворів, а нових випадків буде десь сотня на день, пандемія зійде нанівець сама», — робить прогноз імунолог Борис Донськой.

Чи потрібно (і навіщо) щепитися перехворілим на COVID-19?

Цим цілком логічним запитанням переймається багато хто з нас. А от із відповіддю на нього цілковита плутанина. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцинувати всіх, незалежно від того, чи перехворіла людина. У деяких країнах радять почекати хоча б пів року після хвороби. Угорщина зібралася видавати COVID-сертифікати не лише вакцинованим, а й тим, хто має антитіла до коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров’я України вирішили поки що особливо не морочитися і прищеплювати всіх, мовляв, «гірше не буде». Однак багато фахівців із цим не згодні, виступаючи проти вакцинації перехворілих короною. На сьогодні SARS-CoV-2 іще недостатньо вивчений. Як тут не згадати кір. Багато хто з нас дружно здавав кров на антитіла до кору, щоб зрозуміти, чи є імунітет, а не бігли відразу ж за щепленням від цієї непростої хвороби. До того ж надходить дедалі більше даних, що імунітет до коронавірусу досить довговічний.