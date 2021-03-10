Весняна хвиля COVID-19 загрожує Україні національною катастрофою. Фото:

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Нова хвиля коронавірусу навесні 2021 року може стати для України національною катастрофою.

Науковці вважають, що весняна хвиля коронавірусу в Україні більш небезпечна за осінню. Вони пояснюють це тим, що COVID-19 став швидше поширюватися серед українців. Про це 10 березня заявив науковець Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук України Володимир Галицький, повідомляється на сайті НАН.

Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою, — зазначив він.

За словами Галицького, весняна хвиля коронавірусу характеризується значною кількістю важких та летальних випадків COVID-19. Науковець упевнений, що поширення коронавірусу зменшують карантинні заходи, але вирішальну роль відіграє вакцинація.

Дослідник прогнозує, що весняна хвиля захворюваності триватиме до середини травні, а її пік може припасти на початок квітня. При цьому щоденна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу може сягнути позначки в 40 тис., а число смертей — у 1 тис.

Нагадаємо, у Києві та семи регіонах показник госпіталізації серед хворих на коронавірус з важким та середнім перебігом хвороби значно перевищений. Зокрема, високі показники спостерігаються у «червоних» областях.