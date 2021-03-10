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Ракурс
Всесвітній день сантехніка відзначають 11 березня. Фото: sdelai-lestnicu.ru

11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка та свято Порфирія

10 бер 2021, 22:25
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11 березня церковне свято Порфирія Газського, який був архієпископом у 5 ст.

У народі цей день називають Порфирій Пізній й назва пов’язана зі зміною погоди. Зазвичай, у цей день на вулиці тепло, але погода була мінливою. Тому 11 березня не починають польові роботи, бо є ймовірність заморозків.

Народні прикмети на 11 березня:

  • перелітні птахи повернулись раніше — буде гарний врожай;
  • чисте небо — літо буде спекотним;
  • снігопад іде — теплий сезон буде дощовим;
  • якщо вранці туман, то день буде сонячним.

11 березня День ангела святкують — Порфирій, Севастян, Петро, Микола, Іван, Сергій та Анна.

У світі 11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка, який проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці — the World Plumbing Council. Крім того, 11 березня — Європейський день пам’яті жертви тероризму. Цього дня шанують пам’ять жертв теракту в Мадриді, оскільки 11 березня 2004 року загинула 191 особа.

Крім того, 11 березня відзначають День інструментів, День степлера та Національний день «З'їж локшину» у США.


11 березня в історії:

  • 1702 рік — надрукували перший номер англійської газети Daily Courant, яка стала першою щоденною газетою у світі.
  • 1878 рік — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.
  • 1997 рік — Україна та Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя майже 200 осіб.
  • 2011 рік — відбувся потужний землетрус в Японії.

Нагадаємо, 9 березня відзначали річницю дня народження класика української літератури Тараса Шевченка, а в світі святкували Міжнародний день ді-джея.

Джерело: Ракурс


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