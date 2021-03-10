Всесвітній день сантехніка відзначають 11 березня. Фото: sdelai-lestnicu.ru

https://racurs.ua/ua/n151548-11-bereznya-vidznachaut-vsesvitniy-den-santehnika-ta-svyato-porfyriya.html

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11 березня церковне свято Порфирія Газського, який був архієпископом у 5 ст.

У народі цей день називають Порфирій Пізній й назва пов’язана зі зміною погоди. Зазвичай, у цей день на вулиці тепло, але погода була мінливою. Тому 11 березня не починають польові роботи, бо є ймовірність заморозків.

Народні прикмети на 11 березня:

перелітні птахи повернулись раніше — буде гарний врожай;

чисте небо — літо буде спекотним;

снігопад іде — теплий сезон буде дощовим;

якщо вранці туман, то день буде сонячним.

11 березня День ангела святкують — Порфирій, Севастян, Петро, Микола, Іван, Сергій та Анна.

У світі 11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка, який проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці — the World Plumbing Council. Крім того, 11 березня — Європейський день пам’яті жертви тероризму. Цього дня шанують пам’ять жертв теракту в Мадриді, оскільки 11 березня 2004 року загинула 191 особа.

Крім того, 11 березня відзначають День інструментів, День степлера та Національний день «З'їж локшину» у США.

11 березня в історії:

1702 рік — надрукували перший номер англійської газети Daily Courant, яка стала першою щоденною газетою у світі.

1878 рік — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.

1997 рік — Україна та Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя майже 200 осіб.

2011 рік — відбувся потужний землетрус в Японії.

Нагадаємо, 9 березня відзначали річницю дня народження класика української літератури Тараса Шевченка, а в світі святкували Міжнародний день ді-джея.