Ракурсhttps://racurs.ua/
Всесвітній день сантехніка відзначають 11 березня. Фото: sdelai-lestnicu.ru
11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка та свято Порфиріяhttps://racurs.ua/ua/n151548-11-bereznya-vidznachaut-vsesvitniy-den-santehnika-ta-svyato-porfyriya.htmlРакурс
11 березня церковне свято Порфирія Газського, який був архієпископом у 5 ст.
У народі цей день називають Порфирій Пізній й назва пов’язана зі зміною погоди. Зазвичай, у цей день на вулиці тепло, але погода була мінливою. Тому 11 березня не починають польові роботи, бо є ймовірність заморозків.
Народні прикмети на 11 березня:
- перелітні птахи повернулись раніше — буде гарний врожай;
- чисте небо — літо буде спекотним;
- снігопад іде — теплий сезон буде дощовим;
- якщо вранці туман, то день буде сонячним.
11 березня День ангела святкують — Порфирій, Севастян, Петро, Микола, Іван, Сергій та Анна.
У світі 11 березня відзначають Всесвітній день сантехніка, який проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці — the World Plumbing Council. Крім того, 11 березня — Європейський день пам’яті жертви тероризму. Цього дня шанують пам’ять жертв теракту в Мадриді, оскільки 11 березня 2004 року загинула 191 особа.
Крім того, 11 березня відзначають День інструментів, День степлера та Національний день «З'їж локшину» у США.
11 березня в історії:
- 1702 рік — надрукували перший номер англійської газети Daily Courant, яка стала першою щоденною газетою у світі.
- 1878 рік — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.
- 1997 рік — Україна та Молдова проголосили створення митного союзу.
- 2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя майже 200 осіб.
- 2011 рік — відбувся потужний землетрус в Японії.
Нагадаємо, 9 березня відзначали річницю дня народження класика української літератури Тараса Шевченка, а в світі святкували Міжнародний день ді-джея.
.