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Всемирный день сантехника отмечают 11 марта. Фото: sdelai-lestnicu.ru

11 марта отмечают Всемирный день сантехника и праздник Порфирия

10 мар 2021, 22:25
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11 марта церковный праздник Порфирия Газского, который был архиепископом в 5 в.

В народе этот день называют Порфирий Поздний и название связано с изменением погоды. Обычно, в этот день на улице тепло, но погода была изменчивой. Поэтому 11 марта не начинают полевые работы, потому что есть вероятность заморозков.

Народные приметы на 11 марта:

  • перелетные птицы вернулись раньше — будет хороший урожай;
  • чистое небо — лето будет жарким;
  • снегопад идет — теплый сезон будет дождливым;
  • если утром туман, то день будет солнечным.

11 марта День ангела празднуют — Порфирий, Севастьян, Петр, Николай, Иван, Сергей и Анна.

В мире 11 марта отмечают Всемирный день сантехника, который проходит под эгидой Всемирного совета по сантехнике — the World Plumbing Council. Кроме того, 11 марта — Европейский день памяти жертвы терроризма. В этот день чтят память жертв теракта в Мадриде, поскольку 11 марта 2004 года погиб 191 человек.

Кроме того, 11 марта отмечали День инструментов, День степлера и Национальный день «Съешь лапшу» в США.


11 марта в истории:

  • 1702 год — напечатали первый номер английской газеты Daily Courant, которая стала первой ежедневной газетой в мире.
  • 1878 год — Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение назвали шарлатанством.
  • 1997 год — Украина и Молдова провозгласили создание Таможенного союза.
  • 2004 год — террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни почти 200 человек.
  • 2011 год — произошло мощное землетрясение в Японии.

Напомним, 9 марта отмечали годовщину дня рождения классика украинской литературы Тараса Шевченко, а в мире праздновали Международный день ди-джея.

Источник: Ракурс


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