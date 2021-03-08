Тарас Шевченко, фото: «Бібліо-Граф»

https://racurs.ua/n151441-9-marta-otmechaut-den-rojdeniya-tarasa-shevchenko-i-den-didjeya.html

Ракурс

9 марта отмечают годовщину дня рождения классика украинской литературы Тараса Шевченко.

Шевченко родился два века назад — 9 марта 1814 года, однако его творчество не теряет своей актуальности и в наши дни.

Также 9 марта отмечают Международный день диджея — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года от имени международной клубной индустрии. В рамках этого праздника проводится кампания по сбору средств в помощь детским организациям и учреждениям.

Кроме того, 9 марта празднуют День искусственных зубов.

Человечество издавна искало пути решения проблемы потери зубов. Так, одним из наиболее известных владельцев искусственных зубов в прошлом был первый президент США Джордж Вашингтон, который, по легенде, носил деревянные искусственные зубы, а на самом деле — искусственные зубы, сделанные из слоновой кости, которые крепились проволокой.

Православная церковь в этот день празднует Сырную седмицу, названную так, поскольку из скоромного в этот день можно есть только молочную пищу.

Также в этот день отмечается первое и второе обретение честной главы пророка Иоанна Предтечи, казненного в I в. н. е. путем отрубания головы.

По разным причинам, в частности, чтобы избежать надругательства, в первые века становления христианства отсеченную голову пророка тайно прятали, а затем ее обнаруживали при строительстве храмов в соответствующих местах.

В народе этот праздник называли Обретение.

Народные приметы: