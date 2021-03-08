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Александр Лукашенко и Виктор Лукашенко, фото: Андрей Стасевич

Сына Лукашенко МОК не признает новым главой олимпийского комитета Беларуси

8 мар 2021, 19:29
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Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко, старшего сына самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, новым главой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает агентство ТАСС.

МОК не признает Виктора Лукашенко как президента национального олимпийского комитета Беларуси, — подчеркнул Адамс.

Виктора Лукашенко на пост президента НОК Беларуси 26 февраля выбрали Олимпийские сборы. На этом посту он сменил своего отца, который возглавлял НОК Беларуси с 1997 года.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе и Виктора Лукашенко, который тогда был первым вице-президентом организации.

Свое решение МОК тогда мотивировал тем, что руководство НОК Беларуси «должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что является нарушением Олимпийской хартии.


В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, победителем которых было объявленного многолетнего президента страны Александра Лукашенко. Эти выборы спровоцировали массовые акции протеста, участники которых считали их результаты сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Протестные акции сопровождались многочисленными случаями жестокости со стороны силовиков. Тогда тысячи белорусских спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков.


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