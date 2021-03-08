Олександр Лукашенко та Віктор Лукашенко, фото: Андрій Стасевич

https://racurs.ua/ua/n151440-syna-lukashenka-mok-ne-vyznaie-novym-ochilnykom-olimpiyskogo-komitetu-bilorusi.html

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав Віктора Лукашенка, старшого сина самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, новим головою Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Про це під час прес-конференції заявив директор МОК з комунікацій Марк Адамс, повідомляє агентство ТАСС.

МОК не визнає Віктора Лукашенка як президента національного олімпійського комітету Білорусі, — наголосив Адамс.

Віктора Лукашенка на посаду президента НОК Білорусі 26 лютого обрали Олімпійські збори. На цій посаді він замінив свого батька, який очолював НОК Білорусі з 1997 року.

Раніше виконком МОК запровадив санкції проти керівництва НОК Білорусі, зокрема й Віктора Лукашенка, який тоді був першим віце-президентом організації.

Своє рішення МОК тоді мотивував тим, що керівництво НОК Білорусі «належним чином не захистила білоруських спортсменів від політичної дискримінації», що є порушенням Олімпійської хартії.

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, переможцем яких було оголошеного багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Ці вибори спровокували масові акції протесту, учасники яких вважали їхні результати сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Протестні акції супроводжувалися численними випадками жорстокості з боку силовиків. Тоді тисяча білоруських спортсменів підписалися під листом проти насильства силовиків.