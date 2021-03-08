У «Слузі народу» запускають рух «Зе!Жінки», фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n151439-slugy-stvoryly-ruh-ze-jinky-detali.html

Ракурс

У партії «Слуга народу» запускають рух «Зе!Жінки».

Мета цього руху — сприяти впровадженню політики рівності на національному та місцевому рівнях. Про це повідомляє прес-служба політсили.

За словами очільника партії Олександра Корнієнка, в межах цього руху депутати Верховної Ради та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над:

посиленням політичної участі жінок;

становленням рівних прав і можливостей в Україні;

реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми «Партнерство Біарріц» щодо становлення рівності чоловіків та жінок у різних сферах.

Зазначається, що у чинному скликанні парламенту найбільша кількість жінок за всі часи незалежності України — 20,8%.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у Києві відбувся марш жінок, покликаний привернути увагу до проблем гендерної рівності. Марш розпочався з Михайлівської площі.