Марш жінок проходить у Києві. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n151432-marsh-jinok-prohodyt-u-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

Марш до Міжнародного дня захисту прав жінок 8 березня проходить у Києві.

Учасниці та учасники акції мають на меті привернути увагу до погіршення ситуації із правами жінок під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Марш розпочався з Михайлівської площі, трансляцію події проводять українські ЗМІ.

За словами організаторів заходу, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на життя людей в усьому світі. Хвороба не лише змінила звичний ритм функціонування суспільства, але й загострила соціальні проблеми та спричинила появу нових викликів.

Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи COVID-19 дедалі продовжує зростати? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей? Що саме жінки змушені виконувати доглядову працю, обсяг якої лише збільшився, та поєднувати її із роботою? — заявляють організатори.

Учасниці маршу вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію, припинити урізати соціальні гарантії для тих, хто втратив роботу, створити безпечні умови праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19. Також серед вимог — забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг й розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій.

Кілька сотень правоохоронців охороняють громадський порядок, конфліктні ситуації не були зафіксовані.

Нагадаємо, американська корпорація Гугл не залишилася осторонь Міжнародного жіночого дня та опублікувала на головній сторінці свого пошуковика дудл про жінок.