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Ракурс
Гугл присвятив новий дудл 8 березня

8 березня — Гугл привітав жінок емоційним дудлом

8 бер 2021, 10:03
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Новий дудл (doodle) від Гугл (Google) присвячений 8 березня.

Американська корпорація не залишилася осторонь Міжнародного жіночого дня та опублікувала на головній сторінці свого пошуковика дудл — про руки, які відкрили двері для цілих поколінь. Про це повідомляється на сайті Google.

У створеному короткому відео можна побачити досягнення видатних жінок. Персонально їх не показують. Впізнати жінок можна за їхніми руками. Таким чином Гугл наголошує, що у процесі боротьби за свої права жінки здобули право голосувати, доступ до вищої освіти. А також те, що вони можуть бути тим, ким тільки захочуть. Подивитися відео можна за цим посиланням.

На честь піонерів минулого, сьогодення та майбутнього — з Міжнародним жіночим днем! — йдеться у вітанні Google.


Нагадаємо, 8 березня в Україні та світі святкують Міжнародний день боротьби жінок за свої права. Ідея відзначення жіночого дня народилася під час Другої міжнародної жіночої конференції, що відбулась у Копенгагені в 1910 році.

Джерело: Ракурс


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