Google посвятил новый дудл 8 марта

https://racurs.ua/n151425-8-marta-gugl-pozdravil-jenschin-emocionalnym-dudlom.html

Ракурс

Новый дудл (doodle) от Гугл (Google) посвящен 8 марта.

Американская корпорация не осталась в стороне от Международного женского дня и опубликовала на главной странице своего поисковика дудл — о руках, которые открыли двери для целых поколений. Об этом сообщается на сайте Google.

В созданном коротком видео можно увидеть достижения выдающихся женщин. Персонально их не показывают. Узнать женщин можно по их рукам. Таким образом Гугл отмечает, что в процессе борьбы за свои права женщины получили право голосовать, доступ к высшему образованию. А также то, что они могут быть тем, кем только захотят. Посмотреть видео можно по этой ссылке.

В честь пионеров прошлого, настоящего и будущего — с Международным женским днем! — говорится в приветствии Google.

Напомним, 8 марта в Украине и мире празднуют Международный день борьбы женщин за свои права. Идея празднования женского дня родилась во время Второй Международной женской конференции, которая состоялась в Копенгагене в 1910 году.