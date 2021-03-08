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Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

В Украине более 5 тыс. новых COVID-случаев — какой регион лидирует по распространению болезни (ИНФОГРАФИКА)

8 мар 2021, 09:29
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Новые вспышки коронавируса в Украине приводят к заражению тысяч граждан ежесуточно.

Вчера, 7 марта, медики зафиксировали 5 тыс. 572 новых случая COVID-19 в Украине. Среди больных — 309 детей и 123 медработника. В больницы попали 2 тыс. 136 человек, а 106 скончались. Выздороветь смогли 1 тыс. 734 украинца. Больше всего новых случаев «ковида» обнаружили в Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях — 578, 570 и 508 случаев соответственно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По информации МОЗ, с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, а преодолели коронавирус 1 млн 198 тыс. 254 лица. Умерли от болезни 27 тыс. 128 украинцев.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 286 случаев;
  • Винницкая область —578 случаев;
  • Волынская область — 83 случая;
  • Днепропетровская область — 212 случаев;
  • Донецкая область — 92 случая;
  • Житомирская область — 570 случаев;
  • Закарпатская область — 307 случаев;
  • Запорожская область — 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 508 случаев;
  • Киевская область — 351 случай;
  • Кировоградская область —4 случая;
  • Луганская область —10 случаев;
  • Львовская область —507 случаев;
  • Николаевская область — 220 случаев;
  • Одесская область — 298 случаев;
  • Полтавская область — 94 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область —139 случаев;
  • Тернопольская область — 236 случаев;
  • Харьковская область — 184 случая;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 166 случаев;
  • Черкасская область — 86 случаев;
  • Черновицкая область — 447 случаев;
  • Черниговская область — 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 6 марта в Украине зафиксировали 7 тыс. 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных были 466 детей и 172 медработника.

Источник: Ракурс


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