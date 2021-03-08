В Украине более 5 тыс. новых COVID-случаев — какой регион лидирует по распространению болезни (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151424-v-ukraine-bolee-5-tys-novyh-covid-sluchaev-kakoy-region-lidiruet-po-rasprostraneniu-bolezni.htmlРакурс
Новые вспышки коронавируса в Украине приводят к заражению тысяч граждан ежесуточно.
Вчера, 7 марта, медики зафиксировали 5 тыс. 572 новых случая COVID-19 в Украине. Среди больных — 309 детей и 123 медработника. В больницы попали 2 тыс. 136 человек, а 106 скончались. Выздороветь смогли 1 тыс. 734 украинца. Больше всего новых случаев «ковида» обнаружили в Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях — 578, 570 и 508 случаев соответственно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По информации МОЗ, с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, а преодолели коронавирус 1 млн 198 тыс. 254 лица. Умерли от болезни 27 тыс. 128 украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 286 случаев;
- Винницкая область —578 случаев;
- Волынская область — 83 случая;
- Днепропетровская область — 212 случаев;
- Донецкая область — 92 случая;
- Житомирская область — 570 случаев;
- Закарпатская область — 307 случаев;
- Запорожская область — 58 случаев;
- Ивано-Франковская область — 508 случаев;
- Киевская область — 351 случай;
- Кировоградская область —4 случая;
- Луганская область —10 случаев;
- Львовская область —507 случаев;
- Николаевская область — 220 случаев;
- Одесская область — 298 случаев;
- Полтавская область — 94 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область —139 случаев;
- Тернопольская область — 236 случаев;
- Харьковская область — 184 случая;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 166 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черновицкая область — 447 случаев;
- Черниговская область — 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 6 марта в Украине зафиксировали 7 тыс. 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных были 466 детей и 172 медработника.