Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n151424-v-ukraine-bolee-5-tys-novyh-covid-sluchaev-kakoy-region-lidiruet-po-rasprostraneniu-bolezni.html

Ракурс

Новые вспышки коронавируса в Украине приводят к заражению тысяч граждан ежесуточно.

Вчера, 7 марта, медики зафиксировали 5 тыс. 572 новых случая COVID-19 в Украине. Среди больных — 309 детей и 123 медработника. В больницы попали 2 тыс. 136 человек, а 106 скончались. Выздороветь смогли 1 тыс. 734 украинца. Больше всего новых случаев «ковида» обнаружили в Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях — 578, 570 и 508 случаев соответственно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По информации МОЗ, с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, а преодолели коронавирус 1 млн 198 тыс. 254 лица. Умерли от болезни 27 тыс. 128 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 286 случаев;

Винницкая область —578 случаев;

Волынская область — 83 случая;

Днепропетровская область — 212 случаев;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 570 случаев;

Закарпатская область — 307 случаев;

Запорожская область — 58 случаев;

Ивано-Франковская область — 508 случаев;

Киевская область — 351 случай;

Кировоградская область —4 случая;

Луганская область —10 случаев;

Львовская область —507 случаев;

Николаевская область — 220 случаев;

Одесская область — 298 случаев;

Полтавская область — 94 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область —139 случаев;

Тернопольская область — 236 случаев;

Харьковская область — 184 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 166 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черновицкая область — 447 случаев;

Черниговская область — 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 6 марта в Украине зафиксировали 7 тыс. 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных были 466 детей и 172 медработника.