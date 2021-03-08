В Україні понад 5 тис. нових COVID-випадків — який регіон лідирує за поширенням хвороби (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151424-v-ukrayini-ponad-5-tys-novyh-covid-vypadkiv-yakyy-region-lidyruie-za-poshyrennyam-hvoroby.htmlРакурс
Нові спалахи коронавірусу в Україні призводять до зараження тисяч громадян щодоби.
Вчора, 7 березня, медики зафіксували 5 тис. 572 нових випадки COVID-19 в Україні. Серед хворих — 309 дітей та 123 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 136 осіб, а 106 померли. Одужати змогли 1 тис. 734 українці. Найбільше нових випадки «ковіду» виявили у Вінницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях — 578, 570 та 508 випадків відповідно. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
За інформацією МОЗ, з початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 406 тис. 800 осіб, а подолали коронавірус 1 млн 198 тис. 254 особи. Померли від хвороби 27 тис. 128 українців.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ — 286 випадків;
- Вінницька область — 578 випадків;
- Волинська область — 83 випадки;
- Дніпропетровська область — 212 випадків;
- Донецька область — 92 випадки;
- Житомирська область — 570 випадків;
- Закарпатська область — 307 випадків;
- Запорізька область — 58 випадків;
- Івано-Франківська область — 508 випадків;
- Київська область — 351 випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 10 випадків;
- Львівська область — 507 випадків;
- Миколаївська область — 220 випадків;
- Одеська область — 298 випадків;
- Полтавська область — 94 випадки;
- Рівненська область — 62 випадки;
- Сумська область — 139 випадків;
- Тернопільська область — 236 випадків;
- Харківська область — 184 випадки;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область —166 випадків;
- Черкаська область — 86 випадків;
- Чернівецька область — 447 випадків;
- Чернігівська область — 40 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 6 березня в Україні зафіксували 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих було 466 дітей та 172 медпрацівники.