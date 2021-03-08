Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n151424-v-ukrayini-ponad-5-tys-novyh-covid-vypadkiv-yakyy-region-lidyruie-za-poshyrennyam-hvoroby.html

Ракурс

Нові спалахи коронавірусу в Україні призводять до зараження тисяч громадян щодоби.

Вчора, 7 березня, медики зафіксували 5 тис. 572 нових випадки COVID-19 в Україні. Серед хворих — 309 дітей та 123 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 136 осіб, а 106 померли. Одужати змогли 1 тис. 734 українці. Найбільше нових випадки «ковіду» виявили у Вінницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях — 578, 570 та 508 випадків відповідно. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За інформацією МОЗ, з початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 406 тис. 800 осіб, а подолали коронавірус 1 млн 198 тис. 254 особи. Померли від хвороби 27 тис. 128 українців.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ — 286 випадків;

Вінницька область — 578 випадків;

Волинська область — 83 випадки;

Дніпропетровська область — 212 випадків;

Донецька область — 92 випадки;

Житомирська область — 570 випадків;

Закарпатська область — 307 випадків;

Запорізька область — 58 випадків;

Івано-Франківська область — 508 випадків;

Київська область — 351 випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 10 випадків;

Львівська область — 507 випадків;

Миколаївська область — 220 випадків;

Одеська область — 298 випадків;

Полтавська область — 94 випадки;

Рівненська область — 62 випадки;

Сумська область — 139 випадків;

Тернопільська область — 236 випадків;

Харківська область — 184 випадки;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область —166 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернівецька область — 447 випадків;

Чернігівська область — 40 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 6 березня в Україні зафіксували 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих було 466 дітей та 172 медпрацівники.