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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

В Україні понад 5 тис. нових COVID-випадків — який регіон лідирує за поширенням хвороби (ІНФОГРАФІКА)

8 бер 2021, 09:29
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Нові спалахи коронавірусу в Україні призводять до зараження тисяч громадян щодоби.

Вчора, 7 березня, медики зафіксували 5 тис. 572 нових випадки COVID-19 в Україні. Серед хворих — 309 дітей та 123 медпрацівники. До лікарень потрапили 2 тис. 136 осіб, а 106 померли. Одужати змогли 1 тис. 734 українці. Найбільше нових випадки «ковіду» виявили у Вінницькій, Житомирській та Івано-Франківській областях — 578, 570 та 508 випадків відповідно. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За інформацією МОЗ, з початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 406 тис. 800 осіб, а подолали коронавірус 1 млн 198 тис. 254 особи. Померли від хвороби 27 тис. 128 українців.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ — 286 випадків;
  • Вінницька область — 578 випадків;
  • Волинська область — 83 випадки;
  • Дніпропетровська область — 212 випадків;
  • Донецька область — 92 випадки;
  • Житомирська область — 570 випадків;
  • Закарпатська область — 307 випадків;
  • Запорізька область — 58 випадків;
  • Івано-Франківська область — 508 випадків;
  • Київська область — 351 випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 10 випадків;
  • Львівська область — 507 випадків;
  • Миколаївська область — 220 випадків;
  • Одеська область — 298 випадків;
  • Полтавська область — 94 випадки;
  • Рівненська область — 62 випадки;
  • Сумська область — 139 випадків;
  • Тернопільська область — 236 випадків;
  • Харківська область — 184 випадки;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область —166 випадків;
  • Черкаська область — 86 випадків;
  • Чернівецька область — 447 випадків;
  • Чернігівська область — 40 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 6 березня в Україні зафіксували 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих було 466 дітей та 172 медпрацівники.

Джерело: Ракурс


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