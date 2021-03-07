Коронавірус в Україні — майже 500 хворих дітей виявили за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151396-koronavirus-v-ukrayini-mayje-500-hvoryh-ditey-vyyavyly-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 6 березня, зафіксовано ще 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 466 дітей та 172 медпрацівники.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах України:
- Житомирській області — 747;
- Львівській області — 601;
- Вінницькій області — 587;
- Івано-Франківській області — 543;
- Закарпатській області — 503.
Госпіталізували за добу 3 тис. 956 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 177,6 тис. осіб. Про це свідчать дані сайту РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Коронавірус за добу забрав життя 103 хворих, одужали — 2 тис. 147 осіб.
За добу здійснено 46 тис. 304 тестування на COVID-19.
За весь час епідемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 1 млн 401 тис. 228 осіб;
- одужали — 1 млн 196 520 хворих;
- зафіксовано 27 тис. 22 летальних випадки.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, кого в Україні найчастіше вражає «британський» штам коронавірусу.