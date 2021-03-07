В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 6 березня, зафіксовано ще 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 466 дітей та 172 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах України:

Житомирській області — 747;

Львівській області — 601;

Вінницькій області — 587;

Івано-Франківській області — 543;

Закарпатській області — 503.

Госпіталізували за добу 3 тис. 956 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 177,6 тис. осіб. Про це свідчать дані сайту РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Коронавірус за добу забрав життя 103 хворих, одужали — 2 тис. 147 осіб.

За добу здійснено 46 тис. 304 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 1 млн 401 тис. 228 осіб;

одужали — 1 млн 196 520 хворих;

зафіксовано 27 тис. 22 летальних випадки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, кого в Україні найчастіше вражає «британський» штам коронавірусу.