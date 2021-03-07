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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Коронавірус в Україні — майже 500 хворих дітей виявили за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 бер 2021, 08:59
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 6 березня, зафіксовано ще 7 тис. 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 466 дітей та 172 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах України:

  • Житомирській області — 747;
  • Львівській області — 601;
  • Вінницькій області — 587;
  • Івано-Франківській області — 543;
  • Закарпатській області — 503.

Госпіталізували за добу 3 тис. 956 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 177,6 тис. осіб. Про це свідчать дані сайту РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Коронавірус за добу забрав життя 103 хворих, одужали — 2 тис. 147 осіб.

За добу здійснено 46 тис. 304 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 1 млн 401 тис. 228 осіб;
  • одужали — 1 млн 196 520 хворих;
  • зафіксовано 27 тис. 22 летальних випадки.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, кого в Україні найчастіше вражає «британський» штам коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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