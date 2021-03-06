Стало відомо, кого найчастіше вражає «британський» штам коронавірусу

Кого найчастіше вражає «британський» штам коронавірусу. Фото: intvua

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«Британський» штам коронавірусу, нещодавно виявлений в Україні, вражає в основному людей у віці від 20 до 40 років.

Про це сказав в ефірі «Громадського радіо» начальник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, зростання кількості хворих в Україні — явище прогнозоване. Якби не локдаун після нового року, то така ситуація спостерігалася б вже в січні.

Однак при цьому, зазначає Рубан, додаткових обмежувальних заходів у Києві поки не потрібно вводити.

Щодня складають близько 20−30 адмінпротоколів щодо порушення протиепідеміологічних норм, але це не ті величезні цифри, які були спочатку епідемії. Через циркуляцію нових штамів збудників, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме в закладах, де працює і відпочиває молодь, — наголосив Рубан.

Нагадаємо, нові штами коронавірусу виявили інфекціоністи в Україні. Інформація про те, що ця мутація сприяє збільшенню рівня смертності на сьогодні відсутня.