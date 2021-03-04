Клуби АПЛ. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151264-z-emblem-klubiv-apl-raptovo-znykly-tvaryny-foto.html

Ракурс

Футбольні клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) змінили свої емблеми до Всесвітнього дня дикої природи. У такий спосіб команди вирішили привернути увагу до вимирання диких тварин.

В природозахисній акції взяли участь «Вулвергемптон», «Астон Вілла» і «Вест Бромвіч». Про це повідомили офіційні сторінки футбольних клубів у Twitter.

Футбольні клуби АПЛ на добу прибрали зі своїх логотипів диких звірів та птахів — вовка, лева та дрозда.



В акції взяли участь також клуби, що грають у Чемпіоншипі: «Мідлсбро», «Брентфорд» і «Ковентрі», у логотипах яких присутні лев, бджола і слон. Зазначимо, що свій матч 27-го туру проти «Манчестера Сіті» футболісти «Вулвергемптона» провели у футболках, на лого яких не було вовка.





Зауважимо, що серед футбольних клубів АПЛ мають емблему з тваринами або птахами ще низка клубів. Наприклад, на емблемі клубу «Брайтон» зображена чайка, на емблемі «Тоттенгема» — півник Чірпі, на емблемі «Лестера» — лисиця, на лого «Крістал Пелас» — орел, а «Челсі» прикрашає лев. Однак ці клуби не приєдналися до акції.





Як відомо, учора, 3 березня святкували Всесвітній день дикої природи. Це свято було прийняте у 2013 році Генеральною Асамблеєю ООН. Саме ця дата пов’язана з подією 1973 року, коли у Вашингтоні була підписана одна з найбільших угод з охорони дикої природи — Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Червоної книги України внесуть 171 новий вид тварин. Мінюст затвердив перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги.