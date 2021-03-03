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Ракурс
Готується оновлена Червона книга України, фото: «На урок»

171 новий вид тварин внесуть до Червоної книги України — деталі

3 бер 2021, 21:30
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До Червоної книги України внесуть 171 новий вид тварин.

Мінюст затвердив перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги. Про це повідомляє прес-служба Міндовкілля.

Серед нових видів тварин, які потраплять до Червоної книги:

  • три види кільчастих червів;
  • 36 видів молюсків;
  • 112 видів членистоногих;
  • 17 видів хордових.

Зокрема, до нової Червоної книги потраплять такі види тварин:

  • рак товстопалий;
  • водомірка наяда;
  • коконопряд золотистий;
  • грицик великий;
  • тритон гребінчастий;
  • ящірка Ліндгольма;
  • бичок Штайниця;
  • вугор європейський;
  • підуст звичайний;
  • ховрах малий.

Загалом оновлений перелік включає 687 видів тварин:

  • 14 видів кільчастих червів;
  • 53 види молюсків;
  • 357 видів членистоногих;
  • 260 видів хордових.

У третьому виданні Червоної книги України 2009 року — 543 види тварин.


Ознайомитися з оновленим переліком можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно в заповіднику «Асканія-Нова» загинули сотні червонокнижних журавлів.

Джерело: Ракурс


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