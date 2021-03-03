Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Готується оновлена Червона книга України, фото: «На урок»
171 новий вид тварин внесуть до Червоної книги України — деталіhttps://racurs.ua/ua/n151251-171-novyy-vyd-tvaryn-vnesut-do-chervonoyi-knygy-ukrayiny-detali.htmlРакурс
До Червоної книги України внесуть 171 новий вид тварин.
Мінюст затвердив перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги. Про це повідомляє прес-служба Міндовкілля.
Серед нових видів тварин, які потраплять до Червоної книги:
- три види кільчастих червів;
- 36 видів молюсків;
- 112 видів членистоногих;
- 17 видів хордових.
Зокрема, до нової Червоної книги потраплять такі види тварин:
- рак товстопалий;
- водомірка наяда;
- коконопряд золотистий;
- грицик великий;
- тритон гребінчастий;
- ящірка Ліндгольма;
- бичок Штайниця;
- вугор європейський;
- підуст звичайний;
- ховрах малий.
Загалом оновлений перелік включає 687 видів тварин:
- 14 видів кільчастих червів;
- 53 види молюсків;
- 357 видів членистоногих;
- 260 видів хордових.
У третьому виданні Червоної книги України 2009 року — 543 види тварин.
Ознайомитися з оновленим переліком можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно в заповіднику «Асканія-Нова» загинули сотні червонокнижних журавлів.
.