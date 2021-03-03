Готується оновлена Червона книга України, фото: «На урок»

https://racurs.ua/ua/n151251-171-novyy-vyd-tvaryn-vnesut-do-chervonoyi-knygy-ukrayiny-detali.html

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До Червоної книги України внесуть 171 новий вид тварин.

Мінюст затвердив перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги. Про це повідомляє прес-служба Міндовкілля.

Серед нових видів тварин, які потраплять до Червоної книги:

три види кільчастих червів;

36 видів молюсків;

112 видів членистоногих;

17 видів хордових.

Зокрема, до нової Червоної книги потраплять такі види тварин:

рак товстопалий;

водомірка наяда;

коконопряд золотистий;

грицик великий;

тритон гребінчастий;

ящірка Ліндгольма;

бичок Штайниця;

вугор європейський;

підуст звичайний;

ховрах малий.

Загалом оновлений перелік включає 687 видів тварин:

14 видів кільчастих червів;

53 види молюсків;

357 видів членистоногих;

260 видів хордових.

У третьому виданні Червоної книги України 2009 року — 543 види тварин.

Ознайомитися з оновленим переліком можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно в заповіднику «Асканія-Нова» загинули сотні червонокнижних журавлів.