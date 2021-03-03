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Готовится обновленная Красная книга Украины, фото: «На урок»

171 новый вид животных внесут в Красную книгу Украины — детали

3 мар 2021, 21:30
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В Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных.

Минюст утвердил перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды.

Среди новых видов животных, которые попадут в Красную книгу:

  • три вида кольчатых червей;
  • 36 видов моллюсков;
  • 112 видов членистоногих;
  • 17 видов хордовых.

В частности, в новую Красную книгу попадут такие виды животных:

  • рак толстопалый;
  • водомерка наяда;
  • коконопряд золотистый;
  • веретенник большой;
  • тритон гребенчатый;
  • ящерица Линдгольма;
  • бычок Штайница;
  • речной угорь;
  • обыкновенный подуст;
  • суслик малый.

В целом обновленный перечень включает 687 видов животных:

  • 14 видов кольчатых червей;
  • 53 вида моллюсков;
  • 357 видов членистоногих;
  • 260 видов хордовых.

В третьем издании Красной книги Украины 2009 года — 543 вида животных.


Ознакомиться с обновленным перечнем можно по ссылке.

Напомним, недавно в заповеднике «Аскания-Нова» погибли сотни краснокнижных журавлей.

Источник: Ракурс


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