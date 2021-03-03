Готовится обновленная Красная книга Украины, фото: «На урок»

https://racurs.ua/n151251-171-novyy-vid-jivotnyh-vnesut-v-krasnuu-knigu-ukrainy-detali.html

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В Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных.

Минюст утвердил перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды.

Среди новых видов животных, которые попадут в Красную книгу:

три вида кольчатых червей;

36 видов моллюсков;

112 видов членистоногих;

17 видов хордовых.

В частности, в новую Красную книгу попадут такие виды животных:

рак толстопалый;

водомерка наяда;

коконопряд золотистый;

веретенник большой;

тритон гребенчатый;

ящерица Линдгольма;

бычок Штайница;

речной угорь;

обыкновенный подуст;

суслик малый.

В целом обновленный перечень включает 687 видов животных:

14 видов кольчатых червей;

53 вида моллюсков;

357 видов членистоногих;

260 видов хордовых.

В третьем издании Красной книги Украины 2009 года — 543 вида животных.

Ознакомиться с обновленным перечнем можно по ссылке.

Напомним, недавно в заповеднике «Аскания-Нова» погибли сотни краснокнижных журавлей.