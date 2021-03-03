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Готовится обновленная Красная книга Украины, фото: «На урок»
171 новый вид животных внесут в Красную книгу Украины — деталиhttps://racurs.ua/n151251-171-novyy-vid-jivotnyh-vnesut-v-krasnuu-knigu-ukrainy-detali.htmlРакурс
В Красную книгу Украины внесут 171 новый вид животных.
Минюст утвердил перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды.
Среди новых видов животных, которые попадут в Красную книгу:
- три вида кольчатых червей;
- 36 видов моллюсков;
- 112 видов членистоногих;
- 17 видов хордовых.
В частности, в новую Красную книгу попадут такие виды животных:
- рак толстопалый;
- водомерка наяда;
- коконопряд золотистый;
- веретенник большой;
- тритон гребенчатый;
- ящерица Линдгольма;
- бычок Штайница;
- речной угорь;
- обыкновенный подуст;
- суслик малый.
В целом обновленный перечень включает 687 видов животных:
- 14 видов кольчатых червей;
- 53 вида моллюсков;
- 357 видов членистоногих;
- 260 видов хордовых.
В третьем издании Красной книги Украины 2009 года — 543 вида животных.
Ознакомиться с обновленным перечнем можно по ссылке.
Напомним, недавно в заповеднике «Аскания-Нова» погибли сотни краснокнижных журавлей.
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