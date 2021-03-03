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4 марта отмечают Всемирный день инженерии, фото:

4 марта отмечается Всемирный день инженерии

3 мар 2021, 20:57
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4 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.

Логотип Всемирного Дня инженерии содержит 17 цветов, каждый из которых олицетворяет Цели ООН в области Устойчивого Развития. Вместе они отражают приверженность Повестке Дня ООН на период до 2030 года.

Логотип Всемирного Дня инженерии

Цвета в центре изображения соответствуют целям устойчивого развития в сфере водных ресурсов, энергетики, устойчивого инфраструктуры и инноваций — эти сферы занимают центральное место в глобальном развитии человечества и больше требуют вмешательства инженерного дела.


Православная церковь в этот день чтит святого Архипа — ученика апостола Павла, который был епископом в фригийском городе Колоссы. Считается, что Архип был убит во время нападения противников христианства на молитвенный дом, где собирались верующие.

Народные приметы:

  • если в этот день на дорогах много птиц — погода будет пасмурной и влажной;
  • если в подвале прорастает картофель — весенняя погода скоро придет;
  • если в небе красный месяц — погода будет сырой и теплой.
  • если пролетела чайка — скоро начнется ледоход;
  • если в лесу встречаются белые зайцы — снег еще выпадет, если зайцы серые — вскоре потеплеет;
  • если вороны купаются — к теплу, если кричат — к метели.

Источник: Ракурс


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