4 марта отмечается Всемирный день инженерииhttps://racurs.ua/n151250-4-marta-otmechaetsya-vsemirnyy-den-injenerii.htmlРакурс
4 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.
Логотип Всемирного Дня инженерии содержит 17 цветов, каждый из которых олицетворяет Цели ООН в области Устойчивого Развития. Вместе они отражают приверженность Повестке Дня ООН на период до 2030 года.
Цвета в центре изображения соответствуют целям устойчивого развития в сфере водных ресурсов, энергетики, устойчивого инфраструктуры и инноваций — эти сферы занимают центральное место в глобальном развитии человечества и больше требуют вмешательства инженерного дела.
Православная церковь в этот день чтит святого Архипа — ученика апостола Павла, который был епископом в фригийском городе Колоссы. Считается, что Архип был убит во время нападения противников христианства на молитвенный дом, где собирались верующие.
Народные приметы:
- если в этот день на дорогах много птиц — погода будет пасмурной и влажной;
- если в подвале прорастает картофель — весенняя погода скоро придет;
- если в небе красный месяц — погода будет сырой и теплой.
- если пролетела чайка — скоро начнется ледоход;
- если в лесу встречаются белые зайцы — снег еще выпадет, если зайцы серые — вскоре потеплеет;
- если вороны купаются — к теплу, если кричат — к метели.