4 марта отмечают Всемирный день инженерии, фото:

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Ракурс

4 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день инженерии. Целью этого праздника является чествование вклада инженеров в развитие мировой цивилизации.

Логотип Всемирного Дня инженерии содержит 17 цветов, каждый из которых олицетворяет Цели ООН в области Устойчивого Развития. Вместе они отражают приверженность Повестке Дня ООН на период до 2030 года.

Цвета в центре изображения соответствуют целям устойчивого развития в сфере водных ресурсов, энергетики, устойчивого инфраструктуры и инноваций — эти сферы занимают центральное место в глобальном развитии человечества и больше требуют вмешательства инженерного дела.

Православная церковь в этот день чтит святого Архипа — ученика апостола Павла, который был епископом в фригийском городе Колоссы. Считается, что Архип был убит во время нападения противников христианства на молитвенный дом, где собирались верующие.

Народные приметы: