В Украине 4 марта осадки не ожидаются

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Погода в Украине 4 марта будут без осадков во всех регионах.

Днем в большинстве областей возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 4 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +9…+11°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура составит −1…+1°, днем — +11…+13°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +9…+11°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью −1…−3°, днем — +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков в течение суток. Ожидается температура воздуха −2…−4 ° ночью и +7…+9° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков 4 марта. Ночью температура составит −1…+1°, днем ​​воздух прогреется до +10…+12°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.