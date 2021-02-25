Прогноз погоды на март опубликовали синоптики

Синоптики рассказали, каким будет март, фото: Subscribe.Ru

https://racurs.ua/n150947-prognoz-pogody-na-mart-opublikovali-sinoptiki.html

Ракурс

Погода в Украине в марте 2021 будет близкой к средним многолетним значениям.

Средняя месячная температура составит 0…+6° (Крыму — до +3°). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Месячное количество осадков составит 26−50 мм, в горных районах — 40−85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Отмечается, что обычно в марте средняя месячная температура воздуха составляет -3°…+2°, на Закарпатье и крайнем юге Украины — местами +3…+6°.

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте в Украине составляет −22…−37° (на юге — −11…−27°), абсолютный максимум — +16…+29°.

Среднее месячное количество осадков в марте составляет 24−50 мм (на Закарпатье и в Карпатах до 56−102 мм).

Напомним, по мнению ученых, изменения климата, которые наблюдаются сегодня, являются следствием деятельности человечества в период до 1990 года. Последствия действий настоящего времени будут ощущаться после 2060 года.